Echtgenoot Laura H. opgepakt in Irak

De 28-jarige Nederlandse Palestijn vertrok eind 2015 naar Syrië met vrouw en twee kleine kinderen om zich aan te sluiten bij IS. Zijn aanhouding, woensdag, is gefilmd door een Iraakse journalist, en Ibrahims familie herkent hem van de betreffende video.

De journalist, Amer al-Wa’elly, zag kans kort met hem te praten en daarbij zijn identiteit te bevestigen. I. vertelde hem dat zijn vrouw was vertrokken en in Nederland in de gevangenis zit. Laura H. zit in voorarrest tijdens haar proces waarin ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze verscheen gisteren voor de rechter.

Volgens de Iraakse journalist werd Ibrahim I. opgepakt na een gevecht tussen sjiïtische strijders en IS, waarbij I. samen vocht met twee Russische scherpschutters. Hij zou ook hebben bekend dat hij gevochten heeft in Falluja en Beji, waar IS hevig verzet leverde voordat de plaatsen vorig jaar konden worden heroverd. De aanhouding is verricht door eenheden van de Hashed al-Shabi, sjiitische vrijwilligers die buiten Mosul actief zijn.

Over het lot van I. bestond onzekerheid. Hij vergezelde Laura H. in juli vorig jaar naar de Koerdische frontlinie, waar zij en haar kinderen ontsnapten. Maar hij zou toen door IS zijn neergeschoten en ernstig zijn verwond. Sinds haar vertrek had hij geen contact meer met zijn ouders, terwijl hij en Laura H. daarvoor vrijwel dagelijks van zich lieten horen.

Explosievenexpert Bronnen in Mosul meldden daarna dat I. voor verwondingen aan maag en been werd verzorgd in een ziekenhuis, maar vanwege de afwezigheid van zijn vrouw werd verhoord. Eind vorig jaar kwamen er onbevestigde berichten dat hij zou zijn geëxecuteerd in IS-hoofdstad Raqqa in Syrië. Koerdische experts die Laura H. verhoorden vlak na haar ontsnapping in de Koerdische Regio van Irak, concludeerden dat I. een explosievenexpert was bij IS. Zijn aanhouding komt op een moment dat het Iraakse leger, in samenwerking met speciale troepen, politie en vrijwilligers, en met hulp van Amerikaanse luchtaanvallen, steeds meer wijken van Mosul bevrijdt. Minder dan een kwart is nog in handen van IS. Omdat de strijders zijn omsingeld, wordt er zwaar gevochten. Bovendien zijn er geharde islamitische strijders uit Rusland, Tsjetsjenië en Algerije. Ze gebruiken burgers als menselijk schild, en vechten vanuit woningen. Het aantal burgerslachtoffers is daardoor groot. De afgelopen dagen zijn er veel berichten over IS-strijders die levend in de handen van de Irakezen vallen. Over hun lot na arrestatie is weinig bekend; plaatselijke journalisten zeggen dat ze na verhoor worden berecht en geëxecuteerd. Van de Hashed al-Shabi is bekend dat die IS-verdachten in geheime gevangenissen opsluit, maar in het verleden zijn er ook berichten geweest over standrechtelijke executie door leden van deze sjiitische militie. Het Nederlandse consulaat in Erbil is op de hoogte gebracht van de arrestatie van I., maar weigert vooralsnog ieder commentaar.

