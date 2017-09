Echte lekkere tabbouleh

Een goede tabbouleh bestaat vooral uit kruiden (peterselie, soms ook munt), alsmede tomaat en ui, met daarnaast een minieme hoeveelheid bulgur. Bekrimp verder niet op citroensap en olijfolie, want die brengen het geheel tot leven. Platbladige peterselie weerstaat al het zuurgeweld goed, maar wie een goed alternatief zoekt moet beslist eens fijngesneden boerenkool gebruiken, of een combinatie van peterselie en boerenkool. Wat fijngehakte jalapenopeper geeft pit. Deze salade is voortreffelijk als lunch, voorgerecht of bijgerecht. Lekker bij alles van de grill.

Ingrediënten (voor 4-8 porties): 100 gram bulgur 1/2 rode ui 4 bossen platbladige peterselie ca. 10 takjes munt ca. 400 g rijpe, smakelijke tomaten 1/2 el fijngehakte jalapenopeper circa 100 ml vers citroensap ca. 125 ml extra vierge olijfolie zout versgemalen peper Doe de bulgur in een kom en giet er zoveel koud water op dat het ca. 2 cm onderstaat. Laat de bulgur 30 minuten wellen. Snipper de ui heel fijn. Hak de peterselie fijn. Hak de blaadjes munt fijn. Snijd de tomaten in kleine stukjes. Giet de bulgur af en laat het uitlekken. Doe de bulgur in een kom en meng de ui, peterselie, munt, tomaat en jalapeno erdoor. Meng ca. 3/4 deel van citroensap en olie erdoor en voeg zout en peper naar smaak toe. Proef, en breng zonodig op smaak met meer citroensap, olijfolie, zout en peper. Laat ca. 30 minuten intrekken, en serveer op kamertemperatuur. Variaties: vervang de bulgur door fijngehakte walnoten. Of voeg fijngehakte zure appel of granaatappelpitten toe.

