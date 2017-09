Echt bont aan je jas, en je weet van niets

Een knuffelzacht kraagje aan een jas van 50 euro. Zo voordelig, dat moét wel een nepbontje zijn. Helemaal niet, ontdekte de Fur Free Alliance bij onderzoek in tien EU-landen, waaronder Nederland. Juist aan goedkopere kledingstukken, jassen en mutsen, zit volgens deze internationale anti- bontorganisatie regelmatig echte vacht. Oké, dat mag. Maar wat niet deugt: in de meeste gevallen staat het niet goed vermeld. Met als risico dat mensen bont dragen, zonder het te weten.

Mensen denken nog altijd dat een goedkopere jas geen echt bont zal hebben aan de kraag Nicole van Gemert

Van de 667 kledingstukken die de Fur Free Alliance steekproefsgewijs bekeek, voldeed het etiket van 453 items niet aan de Europese eisen. De verwerking van dierpels werd vaag vermeld, of werd helemaal niet genoemd. Bij kleding uit luxere winkels, maar vooral bij outlet-koopjes.

“Mensen denken nog altijd dat een goedkopere jas geen echt bont zal hebben aan de kraag”, zegt directeur Nicole van Gemert van de actiegroep Bont voor Dieren, het Nederlandse lid van de Fur Free Alliance. “Niets is minder waar. Alle jassen en mutsen kunnen tegenwoordig goedkoop bont uit China bevatten.”

Het meeste bont dat bedrijven in de Europese kledingindustrie gebruiken komt uit Chinese fokkerijen. De kraag aan stoere parka’s, populair onder jongeren, is meestal van het bombont van een wasbeerhond. Maar ook de vacht van een vos of een coyote wordt wel gebruikt.