ECB-baas Mario Draghi tegen Tweede Kamer: 'Ik verwacht geen ongelukken'

Een plastic tulpje, daar moest Mario Draghi het mee doen. Het bescheiden presentje stond symbool voor de kritische stemming die de Italiaanse president van de Europese Centrale Bank (ECB) gisteren in de Tweede Kamer ten deel viel.

Draghi kreeg het tulpje van Pieter Duisenberg, voorzitter van de commissie financiën van de Tweede Kamer en zoon van Wim Duisenberg, eind jaren negentig de eerste president van de ECB en dus een voorganger van de Italiaan. Bij het overhandigen van de kunstbloem bracht hij de eerste economische bubbel ter sprake: in de zeventiende eeuw steeg de prijs van tulpenbollen tot gigantische hoogte, tot de zeepbel uiteen spatte, en beleggers hun geld kwijt raakten.

De Tweede Kamer vindt dat de ECB grote risico’s neemt door massaal obligaties op te kopen en vroeg de bankpresident om vanuit Frankfurt naar Den Haag te komen. Door de aanpak van de ECB daalt de rente. Pensioenfondsen moeten ruimere buffers aanhouden en beperken de uitkering aan gepensioneerden. De werkwijze heeft ook negatieve gevolgen voor de ECB en de aangesloten nationale centrale banken, menen Kamerleden, want die zitten straks met enorme schulden.

Think. That's good

Voor de verantwoording van Draghi waren alle partijen komen opdraven. Duisenberg stelde ze voor aan de ECB-president. Met sociaal-democraten en liberalen is hij bekend, maar met de ‘Party for the Animals’ minder. En Farid Azarkan van Denk vertaalde de betekenis van zijn partij. Draghi: “Ah, Think. That’s good.”

Als Draghi vandaag doet wat Nederlandse Kamerleden willen, heeft hij morgen de Grieken of de Italianen op de stoep

Het minzame lachje van Draghi verdween even toen CDA’er Pieter Omtzigt hem voor de voeten wierp dat hij buiten zijn mandaat gaat: hij vroeg wanneer Draghi gaat stoppen met het opkopen van obligaties. De president antwoordde kortaf dat hij zich zal houden aan de regels. De ECB mag maximaal 33 procent van een obligatie-uitgifte kopen en daarmee is er een grens aan zijn mogelijkheden.

De Italiaan riep in herinnering dat de ECB voor prijsstabiliteit moet zorgen. Een paar jaar geleden dreigde deflatie. Dus greep de centrale bank naar een, ook in zijn ogen, onorthodox middel: het opkopen van obligaties. Niet om Zuid-Europese landen te helpen, zei hij, maar om de hele eurozone te steunen. “Het was noodzakelijk en het heeft geholpen.” Hij wees erop dat de inflatie weer is gestegen en dat de economie groeit. Hij verwacht niet dat landen straks moeten opdraaien voor de schulden die nu ontstaan: “Ik verwacht geen ongelukken.”

Dat politici de ECB bekritiseren is eigenlijk ongebruikelijk. De centrale bank is onafhankelijk. Als Draghi vandaag doet wat Nederlandse Kamerleden willen, heeft hij morgen de Grieken of de Italianen op de stoep. Ondanks de kritiek was Omtzigt daarom na afloop toch vol lof: “Hij gaat geen vraag uit de weg.”