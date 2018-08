Ebola verspreidt zich naar onveiligste delen van Congo, medische teams lopen gevaar

Niet alleen de gezondheid, maar ook de veiligheid van de medische teams en Congolezen staat nu op het spel, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Er zijn verschijnselen van ebola geconstateerd bij een arts die werkzaam was in Oicha, in het noorden van de provincie Noord-Kivu. Bij zijn vrouw was de ziekte al met zekerheid vastgesteld.

Sinds de ebola-uitbraak begin augustus zijn er 103 bevestigde en waar­schijn­lij­ke gevallen geconstateerd. Er zijn 63 mensen aan de ziekte overleden

De stad waar het echtpaar opereert, is zo goed als volledig omsingeld door rebellen van de extremistische moslimbeweging ADF, die sinds de jaren negentig actief is in oostelijk Congo en buurland Oeganda.

De strijders houden hulpverleners, priesters en ambtenaren gegijzeld, aldus Peter Salama, plaatsvervangend WHO-directeur. Er zijn nog ongeveer tien andere gewapende groeperingen in het gebied actief.

Bewapende escorte Gezondheidsexperts en medewerkers van de WHO arriveerden eerder deze week in Oicha onder begeleiding van een bewapende escorte van de Verenigde Naties. De weg is geclassificeerd als een 'rode zone' en is dus zeer gevaarlijk. "We zullen nu veel vaker moeten werken in een omgeving die vanwege de veiligheid en slechte bereikbaarheid erg complex is", aldus Salama. Sinds de ebola-uitbraak begin augustus, inmiddels al de tiende in Congo, zijn er 103 bevestigde en waarschijnlijke gevallen van ebola geconstateerd. Er zijn 63 mensen aan de ziekte overleden, aldus een update van Congo's ministerie van gezondheid. Volgens de WHO zijn er al bijna drieduizend mensen gevaccineerd. Wat de recente uitbraak nog alarmerender maakt is de nabijheid van buurlanden Oeganda en Rwanda. Als geïnfecteerde mensen die vluchten voor het geweld of de ebola-uitbraak de grens oversteken, bestaat de kans dat het virus zich verspreidt naar de omliggende landen. Unicef sloeg eerder al alarm. De impact van deze nieuwe epidemie op kinderen is beduidend groter dan bij vorige uitbraken. De organisatie weet daar vooralsnog geen verklaring voor te geven.

