EasyJet wil groeien in hotelovernachtingen

Waarom zou je alleen een vliegreis naar Rome aanbieden als je ook een hotel in de eeuwenoude stad kan regelen? Het Britse easyJet ziet mogelijkheden om meer te zijn dan alleen maar een luchtvaartbedrijf en investeert extra in de koppelverkoop van vliegreizen en accommodaties. "Wij willen een grotere hap uit die markt nemen door contracten te tekenen met hoteliers", zegt William Vet, directeur Benelux.

Dat is een tegenvaller voor reisorganisatoren, die natuurlijk liever zelf arrangeren dat een vliegreis met easyJet wordt gecombineerd met een verblijf in een hotel. Vet wijst er echter op dat de hotelier ervan profiteert. "Die heeft nu nog een extra partij die overnachtingen voor hem kan aanbieden."

Het is niet zo dat easyJet dit doet, omdat het bedrijf te weinig verdient met vliegen: het Britse luchtvaartconcern profiteert van de groeiende vraag naar vliegreizen, zo bleek gisteren uit de halfjaarlijkse cijfers van het winterseizoen dat loopt tot 31 maart. Traditioneel is het winterseizoen een niet al te florissante periode voor vliegmaatschappijen; het zomerseizoen moet vaak het verlies van de winter compenseren.

Maar easyJet zette deze winter een positief resultaat neer van 8 miljoen pond (ruim 9 miljoen euro). Tenminste, als eenmalige lasten en belastingen buiten beschouwing worden gelaten. De omzet steeg ten opzichte van het vorige winterseizoen met maar liefst 19,5 procent naar bijna 2,2 miljard pond (2,5 miljard euro).

De luchtvaartmaatschappij profiteerde van problemen bij de concurrentie: de faillissementen van Monarch en Air Berlin en het terugschroeven van wintervluchten door Ryanair.

Overname

De eenmalige lasten van de budgetmaatschappij zijn ergens goed voor. EasyJet nam december vorig jaar onderdelen van het failliete Air Berlin over op het Berlijnse vliegveld Tegel. Dat kostte het bedrijf 24 miljoen pond. Volgens Vet verloopt de overname van de failliete boedel voorspoedig. "De tijdslots van Air Berlin waren niet ideaal voor easyJet, omdat Air Berlin ingericht was op langere vluchten. We zijn nu bezig om deze slots zo efficiënt mogelijk te gebruiken."

Er vlogen vanaf januari dit jaar al 700.000 mensen met easyJet vanaf Tegel. Vet: "De bezetting van de vliegtuigen zijn nog niet optimaal, maar er kon natuurlijk pas vanaf december geboekt worden."

Vanaf Schiphol vliegt easyJet overigens nog niet naar Tegel, wel naar Schönefeld, een andere Berlijnse luchthaven. Vet denkt wel na over een verbinding met Tegel. "Op den duur is dat wellicht wel interessant voor het zakelijke verkeer."

Volgens Vet lukt het easyJet steeds beter om zakenreizigers aan boord te krijgen. "Als ze eenmaal met ons hebben gevlogen, keren ze vaak terug. Bijvoorbeeld naar bestemmingen als Genève, Milaan en Praag. We faciliteren zakenreizigers door te zorgen voor korte routes binnen de luchthaven."

De Nederlandse afdeling van easyJet zit met het probleem dat luchthaven Schiphol tot en met 2020 aan de maximale capaciteit van 500.000 starts en landingen zit. Om toch nog een beetje te kunnen groeien denkt Vet aan grotere vliegtuigen. Zo wil hij de sterk verlengde Airbus-vliegtuigen van het type A321 benutten, die op Londen worden gestationeerd. "Wij kunnen die inzetten op routes naar Amsterdam waar grote verkeersstromen zijn."

Vet denkt dat duurzame groei op Schiphol wel degelijk mogelijk is. "Dat kan door maatschappijen te belonen die vliegtuigen hebben die schoner zijn en weinig decibellen genereren."