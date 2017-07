Dylan Groenewegen leert van zijn fouten

Anderhalf uur nadat de laatste renner over de streep is gereden, stapt Dylan Groenewegen met een triomfantelijke glimlach de truck van de dopingcontrole uit. “Ik had een millimeter te weinig.”

Bezwete sjouwers zijn ondertussen begonnen met het opruimen van de dranghekken bij de finish in Troyes. De temperatuur buiten is naar subtropische waarden gestegen. De Nederlandse sprinter ziet het onvermoeid aan. Hij mocht plassen met de airco aan. Hij wel.

“Ik heb een liter water en drie liter hersteldrank genomen”, zegt de Amsterdammer. Op verzuim bij een dopingcontrole staat uitsluiting, dus die millimeter plas moest er komen.

Je ziet dat niemand het perfect doet. En dan is Kittel toch weer de beste. Dylan Groenewegen

De sprinter van Lotto-Jumbo eindigde vandaag als zesde. Dat heet in zijn woorden een tegenvaller te zijn. “Heel vrolijk ben ik daar niet van, nee.” Troost is het nauwelijks, merkte hij verschraald op, maar het was dan ook weer ‘een ouderwetse chaos’ die laatste kilometer. “Je ziet dat niemand het perfect doet. En dan is Kittel toch weer de beste.” De Duitser won in snikheet Troyes zijn tweede dagprijs in de Ronde.

Opgesloten Groenewegen zat in de slotmeters opgesloten tussen de razende kluwen met sprinters en de reclameborden. Op precies die plek kwam Mark Cavendish dinsdag hard ten val nadat hij tegen de boarding kwakte. Daar zit je dus liever niet als sprinter, vond Groenewegen. Maar niet om de reden die Cavendish zijn Tour kostte. “Als het fout gaat dan val je. Dan zie ik daarna wel, weet je. Zo simpel is het. Ik denk daar gelukkig niet aan, anders wordt het echt niets.” De jonge sprintbom zat opgesloten. Een fout, maar ook dat hoort bij zijn metier. “Je kunt nog zo veel plannen, de wedstrijd en de concurrentie bepalen de uitkomst”, zei Nico Verhoeven, ploegleider bij Lotto-Jumbo. “Wij gaan de etappe terugkijken. Toch vooral om te zien wat er gebeurt en waarom.” Groenewegen is jong, 24 pas. Dit is zijn tweede Tour de France en toch zijn de verwachtingen hooggespannen. Volgens zijn trainer Merijn Zeeman is leeftijd geen beletsel. “Ajax hanteert de filosofie dat goed genoeg, oud genoeg is. Vorig jaar hebben wij Dylan laten ervaren wat de Tour betekent. Nu mag hij rijpen.” Hij is een vechtjas Trainer Merijn Zeeman

Vermogen Van prestatiedruk wordt Groenewegen niet warm. Hij blijft opvallend koel onder de verwachtingen die vooral anderen van hem hebben. Dat is een van zijn sterke punten, vindt Zeeman. “Zijn twee grootste kwaliteiten zijn dat hij altijd wil winnen – hij haat het om te verliezen – en dat hij in heel korte tijd een enorm hoog vermogen kan geven. Hij heeft wat ze noemen sprintvezels.” Hoe dat eruitziet? Als twee enorme gerookte varkenshammen die een brede torso dragen. Als jeugdrenner viel Groenewegen niet meteen op. Hij had groeiproblemen. Die compenseerde hij met gezond, degelijk voedsel en een blind geloof in zichzelf. Zeeman: “Hij is een vechtjas. Daarmee viel hij op bij Roompot. Dat was voor ons het signaal om hem een contract te geven.” “De Tour is zoals de Tour is”, blikte Groenewegen terug op de eerste week met een vijfde (zondag) en zesde plek. “De uitslag kan beter. Vandaag werd ik tien keer uit het wiel gezet, zo druk was het.” Het CAS, het internationaal sporttribunaal, handhaaft de beslissing van de jury die Peter Sagan dinsdagavond uit de Tour de France zette. Bora-Hansgrohe legde zich niet neer bij de diskwalificatie van zijn superster Peter Sagan. De Duitse ploeg vocht vandaag Sagans uitsluiting aan. Volgens teammanager Enrico Poitschke is de straf van de jury ‘buitensporig’. De wereldkampioen reed Mark Cavendish tijdens de sprint al dan niet opzettelijk de reclameborden in. De Brit brak bij die actie zijn schouderblad. De ploeg stalde de voorbije dagen Sagans fiets als stil protest tegen de uitsluiting demonstratief voor de teambus. Volgens het CAS is Sagan door de Tourjury terecht veroordeeld voor ‘onregelmatig sprinten’.

