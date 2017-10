Duurzame huizenkoper mag voortaan meer geld lenen

Dat blijkt uit de nieuwe leennormen die budgetvoorlichter Nibud vandaag presenteerde­­ in het rapport ‘Financieringlastnormen 2018’. Wie aantoonbaar kan maken dat zijn nieuwe woning met wat ingrepen minder tochtig en duurzamer is, kan vanaf volgend jaar maximaal 9000 euro extra lenen.

Nibud hoopt met deze versoepeling de huizenkoper iets meer tot verduurzaming te bewegen

Ook degenen die een huis op het oog hebben dat met energielabel A++ al heel goed geïsoleerd is, kunnen 9000 euro extra bovenop hun aanvankelijke hypotheek krijgen. En wie van plan is een achttiende-eeuwse boerderij vol kieren en gaten om te toveren­­ tot een zogenoemde nul-op-de-meterwoning (denk aan zonne­panelen, dak- en gevelisolatie, warmtepompen en zonneboilers in plaats van bijvoorbeeld cv-ketels) kan zelfs 25.000 euro extra meekrijgen van zijn kredietverstrekker. De voorwaarde is wel dat de betreffende koper een jaarinkomen van 33.000 euro of meer heeft.

De budgetvoorlichter, die het kabinet jaarlijks adviseert over de te hanteren leennormen, zorgde er tijdens de crisisjaren voor dat kredietverstrekkers stevig de hand op de knip hielden. Nu de economie aantrekt, lijkt ze zich milder te tonen.