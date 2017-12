Duur imago kleeft aan Hudson's Bay

Amper vier maanden na de opening van de eerste winkel gooit warenhuis Hudson’s Bay het roer alweer om door goedkopere merken in huis halen. Of het de warenhuisketen gaat lukken om het dure imago van zich af te schudden is echter de vraag.

In ieder geval erkent Hudson’s Bay dat ‘de prijzen aan de hoge kant’ zijn, zo bleek vandaag uit een interview met directeur marketing en inkoop Edo Beukema in het Financieele Dagblad. Hudson’s Bay gaat daarom al vanaf januari merken in de winkel leggen met lagere prijzen. Dat de Nederlandse winkels van het Canadese winkelconcern van hun dure imago af willen is ook al te zien in de webshop, die helemaal in het teken van de uitverkoop staat.