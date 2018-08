Dutroux vrij? '25 jaar cel moet genoeg zijn'

Begin deze eeuw wist België één ding zeker: de rest van zijn leven zou de grootste misdadiger die ze daar hadden, Marc Dutroux, in een Belgische gevangenis doorbrengen. Dutroux zit sinds 1996 in de cel voor het vermoorden van vier meisjes, die hij eerst ontvoerde, verkrachtte en maandenlang opsloot in een kelder. Twee andere meisjes konden net op tijd worden gevonden.

Maar niets is zeker, zelfs niet als het gaat om een man die over het algemeen als 'monster' wordt aangeduid. Sinds een paar jaar heeft Dutroux een nieuwe advocaat, Bruno Dayez. Die vindt - hij schreef er een pamflet over - dat levenslange opsluiting onmenselijk is. In 2021, zegt Dayez, heeft Dutroux 25 jaar gezeten. Dat moet genoeg zijn.

Volgens de Belgische wet komt een gevangene na een bepaalde tijd in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Ook Dutroux. Daarvoor moet hij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zijn advocaat gaf er een opsomming van.

Klooster Ten eerste moet hij voldoende gestraft zijn. Aan die eis zou Dutroux sinds 2013 voldoen. Ten tweede moet hij 'bewijs geven van verandering', 'geen sociaal gevaar vormen' en 'gereclasseerd kunnen worden'. De advocaat denkt niet dat Dutroux kan terugkeren in de maatschappij, maar wel dat hij bijvoorbeeld kan intreden in een klooster, zoals zijn ex-echtgenote heeft gedaan. Zij is medeplichtig bevonden aan de ontvoeringen, maar kwam zes jaar geleden voorwaardelijk vrij. Het werk om duidelijk te maken dat aan de tweede voorwaarde wordt voldaan, is nu begonnen. De advocaat kondigde deze week in Vlaamse media aan dat nabestaanden van de vier meisjes en de twee andere slachtoffers een soort spijtbetuiging van Dutroux zullen ontvangen, opgesteld door de advocaat en goedgekeurd door zijn cliënt. Het is een poging 'vrede' tussen dader en slachtoffers, zei Dayez tegen Het Laatste Nieuws. Volgens Dayez is het nodig. In het gesprek met het dagblad zegt hij: "We zijn vandaag 22 jaar verder. Het zou absurd zijn als hij geen toenadering zou proberen te zoeken." De slachtoffers en nabestaanden hebben laten weten dat zij absoluut geen prijs stellen op de brief van Dutroux. 'Een reclamestunt voor een advocatenkantoor', noemde de vader van de vermoorde Eefje Lambrecks het. 'Pesterij', zei de moeder van Mélissa Russo.