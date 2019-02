Duterte wil betaalbare gezondheidszorg voor alle Filippino's

Betaalbare gezondheidszorg voor alle Filippino’s, dat is het doel van een nieuwe wet die president Rodrigo Duterte woensdag heeft getekend. De wet moet de enorme tweedeling in het land verminderen, maar het is de vraag of het nieuwe systeem goed zal werken.

Met Duterte’s handtekening treedt de wet op de gezondheidszorg direct in werking. Alle 105 miljoen inwoners van de Filippijnen hebben voortaan recht op medische behandelingen door de nationale gezondheidszorg. Naast eerste hulp en verzorging door dokters en specialisten vallen daaronder ook preventiemaatregelen, revalidatie en palliatieve zorg.

Met de kosten van de medicijnen en de dok­ters­re­ke­nin­gen, weten u en ik wel dat je hier niet ver mee komt Columnist Rey Gamboa

De deelnemers in het nieuwe systeem bestaan uit twee groepen: de meeste Filippino’s moeten zelf premie betalen, afhankelijk van hun inkomen. Voor armen, ouderen en mensen met een beperking betaalt de overheid de premies. Het geld dat daarvoor nodig is, moet komen uit onder meer de accijnzen op alcohol, tabak en gokken.

Om de kosten enigszins binnen de perken te houden, moeten medici en verpleegkundigen die hun opleiding met een beurs van de overheid hebben voltooid, ten minste drie jaar in de publieke gezondheidszorg werken. Daarnaast zijn er ook privé-klinieken, waar dokters en het verplegend personeel veel meer kunnen verdienen. Daar kunnen de rijke Filippino’s terecht, de inkomensverschillen in het land zijn zeer groot.

Critici vragen zich af of de nieuwe opzet wel betaalbaar is. Volgens Duterte is er in het eerste jaar 257 miljard Filippijnse peso (4,3 miljard euro) beschikbaar voor de zorgverzekering en dat bedrag moet in de volgende jaren oplopen. Dat komt neer op niet veel meer dan veertig euro per persoon per jaar.

Voorlichting en preventie “Met de kosten van de medicijnen en de doktersrekeningen, weten u en ik wel dat je hier niet ver mee komt”, schrijft columnist Rey Gamboa in de krant The Philippine Star. Gamboa pleit voor meer aandacht voor voorlichting en preventie, omdat de eet- en leefgewoonten van veel Filippino’s te wensen overlaten. Gezondheidsklachten worden vervolgens bestreden met gemakkelijk te verkrijgen medicijnen, die vaak nagemaakt zijn van het merkproduct. Duterte is in het buitenland vooral bekend vanwege zijn keiharde aanpak van de drugshandel op de Filippijnen, waarbij politieagenten aangemoedigd worden om handelaars en ook gebruikers direct dood te schieten. Dat heeft de afgelopen jaren, volgens officiële cijfers, al meer dan 5000 mensen het leven gekost. Gisteren zei de president dat zijn aanpak ‘nog bloediger’ zal worden.

