Dusan Tadic levert het leiderschap dat van hem gevraagd wordt

Het was een kinderlijk hupje, dat blijdschap en opluchting verraadde. Dusan Tadic (30) balde vandaag zijn vuisten en sprong in de armen van invaller Veltman na het laatste fluitsignaal bij Ajax-PSV (3-1).

Het oogde bevrijdend. Tadic had geleverd wat er van hem gevraagd mocht worden sinds hij afgelopen zomer voor 11,4 miljoen euro de overstap maakte van het Engelse Southampton. Hij had zijn elftal bij de hand genomen tegen PSV, zoals van iemand met zijn ervaring ook verlangd mocht worden. Tadic benutte de cruciale strafschop bij een stand van 1-1 en stond in blessuretijd aan de basis van de bevrijdende 3-1. Maar, belangrijker nog: hij dirigeerde zijn elftal door een lastige fase in de tweede helft nadat Mazraoui na nog geen uur spelen met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

“Ik houd ervan om mijn verantwoordelijkheid te nemen”, zei Tadic vanavond in de catacomben van de Johan Cruijff Arena. Van de euforie eerder op het veld was niets meer te zien bij hem. Zijn gezicht bleek, zijn ogen ingevallen en een lijf dat allesbehalve soepel oogde. Of hij in de topper tegen PSV leiderschap had getoond? “Dat probeer ik altijd”, zei Tadic. “De meer ervaren spelers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat heb ik gedaan. Maar ik zie dit eerder als een overwinning van het team. We hebben moed en karakter getoond.”

PSV kreeg de kansen om het ­duel na de gelijkmaker te beslissen, zag De Jong. “Iedereen verwachtte dat wij de wedstrijd over de streep zouden trekken, maar zoiets kan ook tegen je werken”, sprak PSV’s topscorer. “Maar we moeten nu niet doen alsof er iets verschrik­kelijks is gebeurd. We staan nog steeds twee punten voor op Ajax.”

Ook PSV’er Luuk de Jong probeerde, net als Tadic, zijn elftal bij hand te nemen in de nationale topper. De captain nam zijn verantwoordelijkheid met een rake kopbal in de tweede helft, maar na die gelijkmaker leken de Eindhovenaren op twee gedachten te hinken. Doordrukken of genoegen nemen met een gelijkspel, waarmee de voorsprong van vijf punten gehandhaafd zou blijven?

Tadic ziet de mentaliteit van zijn team als sleutel tot de overwinning tegen PSV. “We hadden de wedstrijd goed onder controle in de eerste helft”, vond de Servisch international. “Daarna, na de game changer (de rode kaart van Mazraoui, red.), handelden we goed naar de ontstane situatie. We moesten dicht bij elkaar blijven en met z’n allen verdedigen. Dat hebben we gedaan. Daarvoor verdient iedereen een compliment.”

Veerkracht hield Ajax overeind

Ajacied De Ligt onderstreepte op zijn beurt juist de veerkracht die Ajax overeind hield tegen PSV. “We waren heel fel en maakten veel overtredingen”, zag de Ajax-captain naar tevredenheid. “Dat werd ook van ons gevraagd. Veel fiftyfifty­duels waren voor ons. Ik ben echt trots op mijn ploeg. Vooral op de manier waarop wij hebben gestreden voor elke meter.”

Tot slot nog even terug naar de moegestreden Tadic, iemand die na het WK in Rusland vrijwel meteen aansloot bij Ajax en eind juli al voorrondes voor Champions League-voetbal speelde. Dat begint zijn tol te eisen. Tadic speelde bijna alle wedstrijden dit seizoen. Een overvol programma wacht. Het duel met PSV was de eerste van negen wedstrijden in 27 dagen, inclusief de kwartfinale in de Champions League tegen Juventus. “Mentale frisheid is belangrijk”, weet Tadic. “Ik ben nu moe, vlak na een wedstrijd, maar door goed te eten en goed te rusten, hoop ik weer hersteld te zijn voor de volgende wedstrijd.”

Voor Tadic en zijn ploeggenoten wacht woensdag een uitduel bij FC Emmen, terwijl PSV een dag later PEC Zwolle ontvangt. “We strijden nog op drie fronten”, sprak Tadic content, toen hij naar de uitgang van de Johan Cruijff Arena sjokte. De nummer tien van Ajax deed dat in het besef dat hij tegen PSV de leidersrol had vervuld die Ajax begin dit seizoen voor ogen had.