Duo verdacht van oude moord op dochter

De 58-jarige moeder en de 63-jarige man, beiden uit het Noord-Hollandse Zwaag, zijn twee weken geleden aanhouden. Ze zijn mogelijk ook betrokken bij drie andere sterfgevallen.

Anderhalf jaar geleden overleed een andere dochter van de vrouw. Ook toen werd gedacht aan zelfdoding. In diezelfde periode overleden twee andere vrouwen. Alle drie waren in behandeling in het evangelische zorgcentrum Jedidja in Meerkerk. Er rezen vermoedens dat de dochter van de nu verdachte vrouw in die instelling in Zuid-Holland zou zijn misbruikt.

Deze moeder werkte destijds in dit zorgcentrum. Bij justitie riep dat vragen op over de dood van de andere dochter in 2012. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de moeder, samen met de nu verdachte man, destijds haar dochter een dodelijk middel heeft gegeven. Waarom ze dat gedaan zouden hebben, is onbekend. De aanklacht zou moord kunnen worden, of het toedienen van een euthanasicum. Hoe het zit met de betrokkenheid bij de drie sterfgevallen in 2016 is nog onbekend.