Duncan Stutterheim, een echte Amsterdammer met een groot hart

Dat valt te begrijpen, eindelijk eens een belangrijk stukje Amsterdam dat níet in handen komt van buitenlands durfkapitaal. Maar in die van een ‘echte Amsterdammer’, zoals dat heet, en ook nog eens eentje met het hart op de juiste plek.

Stutterheim (46) neemt samen met een consortium Amsterdamse investeerders de 17 gebouwen op het Westergasterrein over van de familie Meijer-Bergmans. Zij kochten de voormalige gasfabriek in de jaren negentig, en toverden het vervallen complex op vervuilde grond om tot bloeiende culturele hotspot.

Er bevinden zich populaire uitgaansgelegenheden als Pacific Park en de Ton Ton Club en evenementenlocaties als de Gashouder en de Westerunie, de studio vanwaar ‘De Wereld Draait Door’ wordt uitgezonden en bioscoop Het Ketelhuis. Stutterheim neemt het vastgoed over voor 75 miljoen euro, daarnaast stapt hij voor 50 procent in de exploitatie ervan – maar inhoudelijk zal er voorlopig weinig veranderen.

Stutterheim bleef nog even aan als directeur, maar het Amerikaanse avontuur verliep niet geweldig, SFX werd uiteindelijk noodgedwongen van de beurs gehaald. Maar Stutterheim was toen al opgestapt, na dertig jaar had hij genoeg gefeest. Ondertussen stond er nog altijd een flink deel van de koopsom op zijn bankrekening.

Met grote feesten als Mysteryland en Sensation White – aanvankelijk een eerbetoon aan Stutterheims bij een auto-ongeluk overleden broer – was ID&T een van de wegbereiders binnen dancescene. Langzaam bouwde Stutterheim zijn geesteskind uit, om het in 2013 voor bijna honderd miljoen te verkopen aan het Amerikaanse SFX Entertainment.

Het is na de culturele broedplaats Nachtlab en de in het oog springende A’DAM-toren, het voormalig hoofdkantoor van Shell, de derde keer dat Stutterheim zijn vermogen investeert in eigen stad. Dat vermogen verdiende hij met dancebedrijf ID&T, dat hij begin jaren negentig met vrienden oprichtte.

Gebied behouden

Die investeerde de ondernemer de afgelopen jaren dus in de A’DAM, de toren waar hij als tiener langsfietste wanneer hij vanuit Landsmeer uitging in Amsterdam. En nu in de Westergasfabriek, waar hij als feestorganisator zelf feesten gaf.

Ze doen dit niet om winst of rendement, vertelden Stutterheim en zijn vrouw Lisca vandaag in Het Parool, maar ze willen dat het gebied behouden blijft voor de stad. Zinvol bezig zijn tekent Stutterheim: zo nam hij vorig jaar vlieglessen, niet voor de lol, maar om zelf zijn vrouw en drie dochters naar hun vakantieverblijf op Ibiza te kunnen vliegen.

Een flauw voorbeeld, want protserig is Stutterheim niet bepaald, en hij maakt zich terdege geliefd in de hoofdstad. Eerder deze maand nog riep Stutterheim vermogende mede-Amsterdammers op om gezinnen financieel te ondersteunen die hun kinderen niet langer naar de voorschool kunnen sturen, nu dat niet meer gratis is. Zelf nam hij de eerste tien voor zijn rekening. Hij zette zich al eens in voor daklozenzorg en vluchtelingenopvang op Lesbos. Ook gaf hij vorig jaar twee Syrische vluchtelingen onderdak in zijn grachtenpand.