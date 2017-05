Dumoulin wil de rol van patron (nog) niet

Was het wisselgeld of gewoon een sportief gebaar? Tom Dumoulin vond het niet gepast om munt te slaan uit de val van zijn uitdager Nairo Quintana. "Zoiets doe je niet", meende de Nederlander, die de Colombiaan gisteren onderuit hoorde gaan in de afdaling van de Miragolo San Salvatore. De rozetruidrager typeerde die etappe als 'een van de meest stressvolle dagen tot nu toe'.

"Ik ben blij dat deze rit erop zit", verzuchtte Dumoulin, zittend op een barkruk achter de finish in Bergamo. Links en rechts van hem waren onderweg renners tegen ongemarkeerd verkeersmeubilair geknald of, zoals in het geval van Quintana, door eigen stuurfouten onderuitgegaan. Alsof de rustdag van vandaag voor sommigen niet snel genoeg kon beginnen. Voor de 'verhitte sfeer' − andere woorden had Dumoulin niet voor de zenuwachtige etappe van gisteren − bleek de 26-jarige kopman net als de rest amper immuun. "Over de finishstreep merkte ik dat ik agressief was. Als ik opgefokt ben, betekent dat meestal dat het een stressvol dagje was."

De stoom mocht dan uit Dumoulins oren komen, dat belette hem niet voor wat mededogen toen de Colombiaan op het asfalt lag. Sportiviteit week voorgaande jaren steeds vaker voor grotere belangen als geld. Dat was dan weer goed voor wat polemiek in de grote ronden, maar de vraag bleef onbeantwoord of hiermee geen afbreuk werd gedaan aan ongeschreven gedragsregels, een van de fundamenten van sportbeoefening en -beleving. Dumoulin hoefde geen moment te twijfelen toen hij in zijn oortje hoorde dat zijn concurrent gevloerd was. "Ik wil op deze manier geen tijd winnen."

Quintana Of Quintana in een omgekeerd scenario op hem zou wachten was louter hypothetisch, vond de Limburger. "Ik ben daar niet mee bezig. Ik bekijk deze Giro van dag tot dag, het is afgezaagd, maar het is nu mijn enige overlevingsmechanisme. Ik heb ze liever niet aan mijn broek, maar over 6 seconden kan ik niet inzitten." De kleine Colombiaan sprintte in de benauwde straten van Bergamo mee voor de dagzege. Hij werd tweede, achter winnaar Bob Jungels. Het leverde hem en Thibaut Pinot als enigen van het groepje met favorieten bonusseconden op. In die groep handhaafden zich overigens ook Bauke Mollema en Steven Kruijswijk. Die laatste lijkt over zijn inzinking van de eerste Giro-helft heen, merkte hij gisteren terloops op. De barst in Kruijswijks rib, vorige maand opgelopen in Yorkshire, speelde hem langer parten dan hij had gehoopt, erkende de kopman van LottoNL-Jumbo. Dat Quintana voor wat extra tijdwinst streed was zijn goed recht, oordeelde Dumoulin. De Nederlander wilde Quintana's val en de sprint als twee afzonderlijke voorvallen zien. Nog iets: hij voelt zich niet geroepen voor 'patron' te spelen, hoewel hij het peloton gisteren maande de pedalen stil te houden. Nu in elk geval niet. Nog een paar dagen in het roze en ook die rol zal hem misschien met zachte hand worden opgedrongen. Aan een leiderstrui hangt meer dan alleen een kleur. Aan een leiderstrui hangt meer dan alleen een kleur Mogelijk dat het daar niet eens van komt, die leidersrol. De etappe van morgen wordt door veel coureurs met angst en beven tegemoetgezien. De Mortirolo is een van de gemeenste en lelijkste klimmen in Europa, eigenlijk alleen bestemd voor landbouwverkeer met een opgevoerde motor. Vervolgens wacht een van de mooiste en langste van Europa: die op de Stelvio. Twee keer eigenlijk: de renners moeten de berg via een andere zijde opnieuw omhoog. Dumoulin, die zaterdag verrassend triomfeerde op de slotklim naar Oropa, kijkt liever nog niet naar de zestiende etappe, hoogstwaarschijnlijk de sleutelrit in deze honderdste Giro d'Italia. "Ik weet heel eerlijk gezegd niet wat ik kan verwachten, dinsdag." Het leek een poging de demonen ver weg uit zijn hoofd te houden. Ploegleider Aike Visbeek van Sunweb verwoordde de ambivalentie met de woorden dat "wij vanaf nu op hun terrein komen". Vanaf morgen moet blijken of Dumoulin opgewassen is tegen de cols en rasklimmers.

UITSLAGEN Veertiende etappe 1. Dumoulin (Ned) 3.02.34, 2. Zakarin (Rus) 0.03, 3. Landa (Spa) 0.09, 4. Quintana (Col) 0.14, 5. Pinot (Fra) 0.35, 6. Yates (GBr) 0.41, 7. Nibali (Ita) 0.43, 9. Kruijswijk 0.46, 22. Mollema 1.44, 38. Slagter 3.01, 39. Clement, 43. Ten Dam 3.11. Vijftiende etappe 1. Jungels (Lux) 4.16.51, 2. Quintana, 3. Pinot (Fra), 4. Yates (GBr), 5. Pozzovivo (Ita), 6. Konrad (Oos), 7. Nibali, 8. Dumoulin, 10. Mollema, 12. Kruijswijk, 35. Clement 1.10, 43. Ten Dam 2.17. Algemeen klassement 1. Dumoulin 63.48.08, 2. Quintana 2.41, 3. Pinot 3.21, 4. Nibali 3.40, 5. Zakarin 4.24, 6. Mollema 4.32, 10. Kruijswijk 7.03, 27. Clement 27.04, 31. Ten Dam 33.05, 58. Tankink 1.04.18, 93. Slagter 1.44.44, 117. Van Emden 2.03.45, 126. Keizer 2.08.33, 145. Castelijns 2.20.25. Tom Dumoulin reed zaterdag naar het heiligdom op Oropa de snelste tijd ooit na Marco Pantani

Uitverkoren of verdacht? Tom Dumoulin reed zaterdag naar het heiligdom op Oropa de snelste tijd ooit na Marco Pantani. Gemeten over de laatste 8,5 kilometer deed de Nederlandse ritwinnaar er 15 seconden trager over dan de legendarische Italiaan. Pantani stevende destijds na een memorabele inhaalrace af op prolongatie van zijn Giro-titel. Een paar dagen later werd bekend dat hij positief was bevonden bij een dopingtest. De volksheld verliet gedesillusioneerd de Giro, om daarna weg te kwijnen in drugs en depressies. Vier jaar later, in 2004, overleed Il Pirata, 34 pas. In de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport werd zondag gerept over de wattages die Dumoulin op basis van zijn klimwerk wegtrapte. Zou 6,2 watt per kilogram volgens fysiologen het maximaal mogelijke zijn op Oropa, Dumoulin kwam ruim boven 6,6 watt per kilogram. Is hij uitverkoren, of verdacht? De krant hield zich op de vlakte. Maar mocht Dumoulin morgen op de Stelvio een nieuw huzarenstukje leveren, zullen de verdachtmakingen ongetwijfeld aanzwellen. Lees ook de column van Marijn de Vries: Waarom zoveel mensen van wielrennen houden? Kijk naar Tom Dumoulin.

