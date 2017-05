Dumoulin triomfeert in het roze

Het was de eerste serieuze test voor Tom Dumoulin, die eerder deze week de roze trui had gegrepen in de tijdrit naar Montefalco. De rit van vandaag kende een vlakke aanloop, maar eindigde met een forse klimpartij van 12 kilometer.

Die beklimming verliep aanvankelijk volgens het script: de explosieve Colombiaanse klimmer Nairo Quintano plaatste op vier kilometer voor het einde een venijnige demarrage. Tom Dumoulin liet zich niet uit de tent lokken, en bleef zijn eigen gestage tempo rijden.

Dat dat tempo hoog lag, bleek wel uit de grote namen die hem niet konden volgen. Mollema, Nibali, en Pinot, ze moesten allemaal passen. Met enkele Mikel Landa en Ilnur Zakarin in zijn kielzog verloor Mollema Quintana nooit echt uit het zicht. En nadat de steilste delen achter de rug waren, zette Dumoulin zich in zijn karakteristieke tijdrithouding, en hengelde hij Quintana weer binnen.

In het zicht van de finish probeerde Zakarin nog een gooi naar de ritzege te doen, maar Dumoulin was zich niet tevreden met enkel tijdwinst, en sprintte ook naar de ritzege. In het algemeen klassement heeft Dumoulin nu 2 minuut en 47 seconden voorsprong op Quintana.

In de laatste week volgen nog meer bergritten, met verschillende beklimmingen. Quintana gokt er waarschijnlijk op dat Dumoulin nog een keer breekt in de bergen. Dat gebeurde uiteindelijk ook in de Vuelta van 2015, waar Dumoulin lang in de leiderstrui reed, maar die uiteindelijk net iets te lang bleek. Het parcours van deze Giro is Dumoulin echter gunstig gezind: na de bergen volgt nog een tijdrit van 28 kilometer, waar hij waarschijnlijk tijd kan terugpakken op renners als Quintana.

