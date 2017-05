Dumoulin schrijft wielerhistorie en wint de Giro d'Italia

Dumoulin moest 53 seconden goedmaken op Nairo Quintana, die aan de tijdrit begon als leider in de Giro. Een secondespel zou het worden, aangezien vooraf werd voorspeld dat hij de tijdrit een minuut sneller zou volbrengen dan Quintana. Uiteindelijk reed Dumoulin 1 minuut en 24 seconden sneller dan de Colombiaan.

"Dit is geweldig", zei de kopman van Team Sunweb na zijn overwinning. "Ik was zo nerveus voor deze rit en had veel moeite om rustig te blijven. Dit is bijzonder. Ik heb er geen woorden voor, geweldig." Dumoulin treedt als Nederlandse rondewinnaar in de voetsporen van de Joop Zoetemelk en Jan Janssen.

Eerste tussenmeting Al bij de eerste tussenmeting van het parcours, na 8,8 kilometer, pakte Dumoulin veel tijd op de concurrentie. Nairo Quintana lag op dat punt al 31 seconden achter. Halverwege was Dumoulin zijn concurrenten al virtueel voorbij. Ook Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot, nummers 2 en 3 van het klassement, kwamen er niet aan te pas. Dumoulin was vandaag overigens niet de enige Nederlander die in de prijzen viel. Jos van Emden, rijdend voor Lotto Jumbo, pakte de dagzege en won de tijdrit met 15 seconden voorsprong op nummer twee Dumoulin. Beiden hadden elkaar van tevoren al toevertrouwd in Milaan samen op het podium te willen staan. Tekst loopt door na onderstaande Tweet.

Wielerhistorie Dumoulin is pas de derde Nederlandse wielrenner die een grote ronde wint. Janssen en Zoetemelk gingen hem voor. Janssen won in 1968 de Tour de France, nadat hij een jaar ervoor de Vuelta had gewonnen. Ook Zoetemelk noteerde een dubbel: de Ronde van Spanje in 1979 en de Tour de France in 1980. Daarnaast is Dumoulin de eerste Nederlander sinds Erik Breukink in 1990 (Tour de France) die überhaupt op het podium eindigt van een grote ronde. De Limburger kreeg tijdens de Giro meermaals hulp van zijn landgenoten die voor een ander team reden, waaronder Bauke Mollema en Steven Kruiswijk.

