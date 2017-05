Dumoulin rijdt concurrenten voor roze Giro-trui op grote achterstand

De klap die Dumoulin uitdeelde op het geaccidenteerde terrein in de Italiaanse provincie Umbrië zal nog wel even nadreunen bij de concurrentie. De 26-jarige kopman van Sunweb reed over een parcours van iets minder dan 40 kilometer bijna een minuut sneller dan de nummer twee van de tijdrit: Geraint Thomas.

Daarachter waren de verschillen nog veel groter. Van de kanshebbers verloor Quintana het meest terrein. De Colombiaan die zondag de leiderstrui veroverde op Blockhaus, verspeelde bijna drie minuten op Dumoulin. Quintana is niet uitgespeeld voor de eindzege, maar zal aan Dumoulin een hele kluif hebben. Van de andere uitdagers behield Vincenzo Nibali, de winnaar van vorig jaar, de schade beperkt. Dat gold ook voor die ander Nederlander, Bauke Mollema. Hij schoof dankzij de grote verschillen door naar de derde plek in het algemeen klassement.

De conclusie na de eerste tijdrit in deze honderdste Ronde van Italië is dat Dumoulin niets heeft ingeboet aan zijn oude specialiteit. De Limburger reed zelfs een van zijn beste tijdritten, als je diens overmacht meerekent. Dat mag een verrassing heten; de renner die deze winter het roer omgooide, kilo's verloor om de bergen te trotseren, leek zijn oude stiel daardoor verleerd. In de Tirreno-Adriatico eerder dit jaar kwam hij niet verder dan een dertiende tijd. Die transformatie wierp zondag in de bergrit naar Blockhaus zijn vruchten af. Dumoulin gaf slechts 24 seconden toe op Quintana.

