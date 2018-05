Dumoulin moet de schade zien te beperken, wil hij de Giro winnen

Twaalf tellen gaf de 27-jarige winnaar van de Ronde van Italië van 2017 toe op rozetruidrager Simon Yates, die op de finishklim naar Gran Sasso zijn leiderspositie verder verstevigde.

Er is in dit stadium nog geen man overboord voor Nederlands beste ronderenner. Dumoulin kijkt na etappe nummer negen tegen een achterstand aan van 38 seconden op Yates. Het volgende ijkpunt voor de kopman van Sunweb is op zaterdag, als de renners de meedogenloze Monte Zoncolan omhoog moeten. De slotklim is met afstand de zwaarste tijdens de eerste twee weken van deze 101ste Giro. Daar, en niet eerder, wordt duidelijk hoe het dit jaar met Dumoulins lichaam is gesteld en of hij de pijnscheuten en aanvallen kan weerstaan.

Yates zat al de hele dag te azen op de ritwinst, zei hij.

Voor Yates is het zaak op de Zoncolan nog één keer zijn klimspecialiteit te tonen en het tijdsverschil met de Nederlander verder op te voeren. Drie dagen later, na de rustdag, mag Dumoulin namelijk zijn tanden zetten in zijn ‘ding’, een tijdrit van 34,2 kilometer. Op dit onderdeel is Yates op papier de onderliggende partij.

Voor de kleine Brit in Australische dienst was het de eerste zege in zijn roze trui. Yates zat al de hele dag te azen op de ritwinst, zei hij. Wetende dat hij – slechts 58 kilogram – zich tot op heden in de Giro de beste klimmer had getoond, waren er weinigen die geloofden in een andere uitkomst dan Yates als ritwinnaar. Met deze dubbelslag zit hij na de negende etappe nog steviger in het roze.

Yates toonde zich tussen de smetteloze witte sneeuwmeren op Gran Sasso blij met zijn trui. Zijn carrière verliep tot dusver minder proper. De 25-jarige klassementsleider testte in 2016 tijdens Parijs-Nice positief op het verboden middel terbutaline. In een verklaring meldde zijn ploeg ­Orica-GreenEDGE, dat de teamarts vergeten was een attest aan te vragen voor dit astmamedicijn dat met een zogeheten puffer wordt geïnhaleerd. De wereldwielerbond UCI schorste Yates vier maanden op basis van een ‘niet-intentioneel’ dopingvergrijp. ­Yates zag daardoor de Tour van dat jaar aan zijn neus voorbijgaan.

Klassementsleider Simon Yates kwam zondag als eerste over de finish in Gran Sasso d'Italia. © EPA

Er waren nog meer klas­se­ments­ren­ners die op de Gran Sasso mijmerden over betere dagen. De Italiaanse troonopvolger Fabio Aru gaf zelfs nog meer tijd prijs dan Froome

Soebatten Het verhaal doet sterk denken aan dat van Yates’ landgenoot Chris Froome. De viervoudig Tourwinnaar werd vorig jaar in de Ronde van Spanje betrapt op het gebruik van een soortgelijke puffer met salbutamol. Froome en de UCI soebatten nog altijd over deze zaak, waarin het net als bij Yates draait om attesten voor dit medicijn die nooit zijn uitgeschreven en het middel daarmee illegaal maken. Over Froome’s zaak hangt al maanden een sluier van onzekerheid. De UCI heeft nog altijd geen uitspraak gedaan. Of dat de oorzaak is van zijn dalende prestatiecurve in deze Giro zal de Brit waarschijnlijk ontkennen. Froome verspeelde zondag in tegenstelling tot Dumoulin veel tijd. Froome zakte naar een elfde plek in het algemeen klassement. Hij moet ruim twee minuten goedmaken op Yates en Dumoulin. Zijn rol in deze Giro lijkt uitgespeeld. Er waren nog meer klassementsrenners die op de Gran Sasso mijmerden over betere dagen. De Italiaanse troonopvolger Fabio Aru gaf zelfs nog meer tijd prijs dan Froome. De kans dat een thuisrijder dit jaar de eigen ronde wint, is daarmee flink geslonken, moeten de tifosi vrezen. “Ik hoop de schade te beperken”, was Dumoulin zijn tussen hoop en vrees-reactie voor de camera van ­‘Studio Sport’. En Dumoulin? Hij was na zondag niet veel wijzer geworden, viel op te maken uit zijn reactie. Hij was tevreden over zijn vorm, zei hij. En zijn plek in het algemeen klassement (derde) bestempelde hij als goed. De koele constatering was echter ook dat hij zag dat een aantal renners momenteel veel harder omhoog rijdt dan hij. “Ik hoop de schade te beperken”, was zijn tussen hoop en vrees-reactie voor de camera van ­‘Studio Sport’.