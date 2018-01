Dumoulin mijdt de hete hangijzers inmiddels geroutineerd

Soms moet je op je gevoel varen en soms kun je beter zwijgen. De lering die Tom Dumoulin uit zijn jubeljaar 2017 heeft getrokken rolde te pas en te onpas uit zijn mond.

Dumoulin was gisteren voor een terug- en vooruitblik in hartje Berlijn neergestreken. De gelikte teampresentatie die bij dit soort gelegenheden hoort, kunnen hem gestolen worden. Zijn verveelde blik verraadde zijn gemoedstoestand. Maar zeggen dat zo'n drie uur durende matinee eigenlijk een slaapverwekkend vehikel is, dat zal je de Girowinnaar niet snel meer horen zeggen. Daar vlak bij Alexanderplatz in Berlijn wilde hij vooral de diplomatieke keurvorst spelen.

De 27-jarige Maastrichtenaar kon terugkijken op een opmerkelijk jaar. De Giro vanzelfsprekend, de BinckBank Tour, maar ook de wereldtitels tijdrijden bij de teams en individueel maakten 2017 een nauwelijks te evenaren seizoen, erkende hij zelf. En toch is het precies waar hij zijn zinnen op heeft gezet, legde hij uit. "Ik ben verliefd geworden op de Giro."

Dat hij de Giro in 2018 als hoofddoel bestempelde was het nieuws van vorig week. In Berlijn gisteren gaf hij tekst en uitleg. "Omdat ik dit een hele gave ronde vind, veel leuker dan de Tour. En, niet onbelangrijk: ik heb in de Giro simpelweg meer kansen om te winnen."

Het hoge woord was er eindelijk uit bij de man die door heel Nederland gezien wordt als verlosser en brenger van de gele trui. Van romantische overwegingen hield Dumoulin zich echter verre. "Het parcours in Italië gaf de doorslag."

Zijn traject naar de Giro is hetzelfde als vorig jaar. Geen Amstel Gold Race - 'met pijn in mijn hart'- maar wel de Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik voor Dumoulin.

Hij heeft de deur naar de Tour zeker niet dichtgeslagen, verzekerde de renner. "Ik wacht met een beslissing tot na de Giro. Voor mij zijn dan vragen relevant als: hoe zit het met mijn gevoel? Heb ik nog zin? Ziet de ploeg het zitten?"

Hoofdsponsor Sunweb ziet Dumoulin graag afreizen naar de Tour, omdat dat nu eenmaal commercieel aantrekkelijker is dan de Giro, maar laat de beslissing aan de coureur en ploeg. Dumoulin: "Ik denk dat de sponsor ook wel blij is met de Giro, hoor."

Israël

De Giro dus. Zorgen over de start, in mei in Israël, maakt Dumoulin zich niet. Niet over de logistieke operatie en niet over de veiligheid van de renners. Wel over de gespannen verhoudingen in dat deel van de wereld. "Sport zou niets met politiek te maken moeten hebben. Wij sporten omdat wij het leuk vinden en jullie kijken om dezelfde reden."

Dumoulin meed elke uitlating die hem onbedoeld in een van beide strijdende kampen zou kunnen trekken. Dat de Giro door de Israëlische overheid nadrukkelijk wordt gebruikt als uithangbord, wilde Dumoulin bijgevolg niet ontkennen. "Van mij zou de Giro door Palestijns gebied mogen rijden. Ik zou het toejuichen, maar ik zie het niet gebeuren."

Lastige vragen gaat hij tegenwoordig uit de weg. Niet omdat hij ze niet wil of kan beantwoorden, maar omdat het hem aangerekend worden. Zijn status als bekende sporter is niet alleen een lust, maar meer en meer ook een last, erkent hij.

Als de dopingaffaire rond Chris Froome ter sprake komt is zijn eerste reactie 'verschrikkelijk'. "Maar verder ik laat mij niet uit over zaken als straf of schorsing. Niet meer." Als hem zoiets zou overkomen, dan had zijn ploeg hem allang geschorst, zegt hij. Froome rijdt nog steeds rond.

Overigens gebruikte Dumoulin zelf ook een korte periode een puffer met salbutamol, het astma-middel dat in overdreven mate in Froome's lichaam werd teruggevonden. "Ik ben er snel mee gestopt. Ik merkte geen verbetering."

Dumoulin nam in het verleden collega's op de korrel als hij meende dat de geloofwaardigheid van de sport op het spel stond. Zo vond hij de zaak-Bradley Wiggins (disproportioneel gebruik van medicijnen) 'stinken' en noemde de wereld wielerbond UCI een 'boevenbende'.

Tegenwoordig vermijdt Dumoulin hete hangijzers. "Iedere keer dat ik mijn mening ventileerde kreeg ik het hard terug in mijn gezicht. Dat bezorgde mij alleen maar stress."