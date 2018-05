Dumoulin maakt in twee kilometer de Giro weer spannend

2 kilometer voor de finish Lees verder na de advertentie Eigenlijk wijst helemaal niets erop dat er in de achttiende rit verschillen gaan komen tussen de renners die vechten om het podium in de Ronde van Italië. Dat is niet zo gek. Een aanloop van 184 kilometer vlak en dan tien kilometer brede weg omhoog naar een skidorp klinkt nou niet als het ideaalste scenario voor een knallende rit. Ook niet voor de renners. Tom Dumoulin was onderweg zelfs ‘een beetje in slaap gesukkeld’, vertelde hij tegen Eurosport. Gelukkig is Dumoulin wakker genoeg om nog in de favorietengroep te zitten die op twee kilometer voor de finish nog bij elkaar zit. de Duitser Maximilian Schachmann heeft dan als lid van de kopgroep al lang de rit gewonnen. Simon Yates rijdt zoals hij altijd rijdt, voorin. Zijn ploeggenoot Mikel Nieve maakt tempo, omdat een groepje met top-10-renners zo’n vijftig meter voor de favorietengroep rijdt. De enige aanwijzing dat er iets gaat gebeuren? Tom Dumoulin kiest opeens positie tussen Yates en Nieve in.

1.8 kilometer voor de finish De aanval van Dumoulin komt dan toch, al is het laat in de etappe en niet meer op het steilste stuk van de klim. Hij moet wel, want hij moet iets doen om zijn 56 seconden achterstand goed te maken. Bovendien ligt de berg hem wel, met de niet al te steile stroken. Simon Yates herkent het gevaar, en zit op het wiel van Dumoulin. Hij doet precies wat hij vooraf had gezegd: defensief koersen, reageren in plaats van zelf aanvallen. Hij geeft Dumoulin geen meter. Achter hem rijdt Domenico Pozzovivo, de nummer drie van het klassement. Als een treintje rijden ze tweehonderd meter door, zo lang duurt de demarrage van Dumoulin.

1,5 kilometer voor de finish Chris Froome, de nummer vier van het klassement, was wel gelost na de versnelling van Dumoulin. Maar hij komt terug als de titelverdediger de snelheid wat laat zakken. De Brit ziet zijn moment, en plaatst zelf een aanval. Pozzovivo reageert en slalomt tussen Yates en Dumoulin door. Ook de Limburger zet aan, trapt even heel hard door (voor de liefhebbers: 650 watt over 350 meter) en kan nog net aansluiten. Dumoulin is tevreden. Hij zag Yates kraken, en dat is moreel gezien een grote overwinning

Yates niet. Yates kraakt. Of, in wielertermen: hij plafonneert. Tien trappen doet hij, staand op de pedalen. Daarna gaat hij zitten. De eerste demarrage is hem toch te veel geweest. Hij heeft liever steilere klimmen. Nu moet hij herstellen, maar zijn benen doen pijn. Het zijn niet de benen die hij de twee eerdere weken had. “Alleen wat vermoeide benen. Ik sta nog eerste, en kom terug”, zou de Brit later zeggen. Maar op dit moment lijdt hij nog.

800 meter voor de finish Froome, Pozzovivo en Dumoulin komen in die volgorde aan bij Wout Poels, die al eerder in de beklimming om precies deze reden is gedemarreerd: hij kan nu tempo maken voor zijn kopman. Dumoulin heeft dan door dat Yates niet meer mee zit. Op kop komen kan nog even niet. Hij laat het werk over aan Poels. Yates intussen verliest steeds meer terrein. Hij kan vele tempo’s niet volgen.