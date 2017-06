Dumoulin krijgt titel niet in de schoot geworpen

Tom Dumoulin is voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen tijdrijden geworden. De winnaar van de Giro d’Italia reed in ’s-Heerenberg naar zijn derde titel in zijn korte loopbaan (2014, 2016 en 2017).

Lees verder na de advertentie

Dat Dumoulin zijn nationale trui prolongeerde was een kleine verrassing. De Limburger die na zijn zege in Italië in de Ronde van Zwitserland vorige week opgaf, leek niet of nauwelijks hersteld van zijn loodzware arbeid in de Giro. Of van de huldigingen die hij na zijn opzienbarende overwinning afwerkte. “Het waren twee drukke weken”, zei Dumoulin. “Normaal gezien krijgt de vorm geen grote knauw van die twee weken na de Giro, maar nu heeft de wereld wel een beetje op zijn kop gestaan.”

Dat Dumoulin de Giro verteerd heeft bleek mede door de tijd van Jos van Emden

Dus voor zijn kansen op het NK hield hij een slag om de arm. Woensdag was van een vermoeide renner geen sprake meer. De kopman van Sunweb was op het parcours van ruim vijftig kilometer 24 seconden sneller dan Stef Clement, viervoudig kampioen op dit onderdeel. Robert Gesink werd verrassend derde op een minuut van de Limburger. Gesink heeft zijn zinnen gezet op een etappe in de Tour de France, die over negen dagen van start gaat in Düsseldorf.

Dat Dumoulin de Giro verteerd heeft bleek mede door de tijd van Jos van Emden. De renner van Lotto-Jumbo die de afsluitende Giro-tijdrit in Milaan won, kwam niet verder dan een vierde plaats. Dumoulin noemde het na afloop in ’s-Heerenberg een juiste beslissing om in Zwitserland na vijf etappes af te stappen. “Ik had kunnen doorrijden, dan was ik achtste geworden in die tijdrit. Maar dan was ik hier zo goed als zeker geklopt”, bekende hij tegen Cycling Online.

Op de glooiende stukken maakte Dumoulin het verschil met de rest. Halverwege had de Maastrichtenaar zijn achterstand al goedgemaakt waarna hij in het restant van de tijdrit zijn marge op de anderen uitbreidde. “De extra rust heeft me hier het goud gebracht, daar ben ik van overtuigd.” Hij beperkte zich tussen de Giro en de Ronde van Zwitserland tot trainen. Maar herstellen was er nauwelijks bij, zei hij na afloop.

Serieuze strijd De tijden dat een nationale titel op dit onderdeel voor het oprapen lag, liggen ver achter ons. Er wordt, sinds de KNWU een paar jaar geleden van tijdrijden weer werk heeft gemaakt, serieus gestreden om het rood, wit en blauw. Dumoulin moest dan ook alles op alles zetten om zijn derde titel binnen te slepen, zei hij. “Aan de ene kant is dat heel mooi, dat betekent dat die titel ook echt veel waard is, maar aan de andere kant was het ook wel relaxed geweest als ik die trui zo had kunnen ophalen.” Dumoulin slaat de Tour de France over. Hij heeft er in dit stadium weinig te zoeken, menen hij en zijn ploeg. Zijn blik is nu gericht op het WK in september in het Noorse Bergen. Een scenario dat hij de Vuelta rijdt is nog niet opgeborgen. Dumoulin bekijkt de komende maanden wat hem het best schikt en of hij zich kan opladen voor de Ronde van Spanje.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.