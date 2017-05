Dumoulin krijgt eerbetoon dat smaakt naar meer

Aan de Jekerweg zijn ze apetrots op Tom Dumoulin (26), het ventje uit hun straat dat uitgroeide tot topwielrenner. Zondag won hij de Ronde van Italië en nu hangen hier de vlaggen uit: rood-wit-blauw en natuurlijk het Giro-roze. “Heel speciaal als een jongen uit je eigen straat wint”, zegt Cees de Rooij, twee uur voor de huldiging van Dumoulin in Maastricht. Hij volgt die thuis via de tv. “Ik hou niet van die drukte.”

Op de Markt staan om zeven uur duizenden mensen te klappen als Dumoulin in zijn roze trui het stadhuis uit komt wandelen. “Dit had ik echt niet verwacht”, zegt de renner, oprecht verbaasd. “Superbedankt voor het komen, geweldig, dit zal ik nooit vergeten.” Maastricht heeft uitgepakt met roze banieren, ballonnen en spandoeken waarop de stad zijn wielerheld feliciteert.

Op de catwalk praat Dumoulin natuurlijk over het poepincident uit de Giro, dat hem veel tijd kostte, maar niet de overwinning. En plots staat hij zij aan zij met Jan Janssen (77) en Joop Zoetemelk (70), de enige twee Nederlandse mannen die ook ooit een grote ronde wonnen. Hij wordt er verlegen van. “Ik voel me vereerd dat ik nu bijna in één adem word genoemd met deze toprenners”, zegt hij later op de avond.

Jan Janssen merkt op wat velen denken. Hij wil volgend jaar weer wel bij een huldiging van Dumoulin te gast zijn, maar dan moet Turbo Tom niet de roze trui dragen, maar het geel van de Tour de France!

Tour de France

Zo gaat het in Nederland. Die Giro of Vuelta winnen is leuk, maar de Ronde van Frankrijk, dat is pas je van het. Janssen was de eerste die het lukte, in 1968, Zoetemelk de laatste, in 1980. Hebben ‘we’ met Dumoulin, die dit jaar de Tour laat schieten, eindelijk zijn opvolger in huis?

“Laten we heel erg trots zijn dat een Nederlandse renner een grote ronde heeft gewonnen. Maar laten we niet te hard van stapel lopen”, zegt Steven Rooks, nummer twee van de Tour in 1988. Rooks voorspelt wel een mooie toekomst voor Dumoulin, maar de Ronde van Frankrijk is andere koek, met veel meer stress en gedoe. Die win je niet een-twee-drie, weet Rooks.

Veel hangt af, vindt Rooks, van het rittenschema. “Tom moet het verschil maken in de tijdritten en die voorsprong consolideren in de bergen.” In de Tour van dit jaar, die gemaakt lijkt voor de Colombiaan Quintana, rijdt het peloton slechts 36 tijdritkilometers. “Dat is voor Dumoulin veel te weinig om het verschil te maken. Laten we hopen dat de Tour-organisatie hierna weer eens een Nederlander op het hoogste podium wil zien. Als ze er dan minstens 60 kilometer tijdrit in gooien, stijgen Toms kansen.”

Voor de fans van Dumoulin smaakt deze huldiging naar meer

Voor de fans van Dumoulin smaakt deze huldiging naar meer. Ze hopen op meer grote successen. “Dit is super”, zegt Resie Wuts uit Maastricht. “Maar een Tourzege? Nee, ik ga hem verder niets opdringen.”

Dat zijn woorden die Dumoulin graag hoort. Hij is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Limburger van verdienste. Hoewel hij tegenwoordig net over de grens in Kanne woont, krijgt hij ook de gouden eremedaille van de stad Maastricht. Daarmee voelt hij zich vereerd, maar met het nieuwe stempel van Tour-favoriet voelt hij zich niet senang. “Ik snap die vragen over de Tour wel, want zo is Nederland: lekker opportunistisch. Maar ik kan er niks mee.” Hij geeft wel toe dat hij en zijn ploeg ooit een poging zullen wagen de eindzege in Frankrijk te behalen. “Maar met mijn toekomst wil ik nu echt niet bezig zijn. Ik geniet nog na van de Giro en ik heb zondag al gezegd: mijn toekomst bestaat uit bier en barbecue.”