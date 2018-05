Dumoulin is snel genoeg voor een podiumplek

Ga maar na: was het voor de 34.2 kilometer tegen de klok van gisteren vooral vechten om tijd te pakken op Tom Dumoulin, vanaf vandaag is het voor Yates het consolideren van zijn voorsprong. Het grootste wapen van Dumoulin was namelijk de rit van gisteren. Het was zijn kans om iets terug te doen en de roze trui misschien wel terug te pakken op de Brit die deze Giro vooral bergop ongrijpbaar is.

De titelverdediger kon het gat van 2.11 minuut gisteren niet helemaal dichten. Dumoulin werd derde, achter de Australiër Rohan Dennis en de Duitser Tony Martin. Aan de finish was het verschil met Yates uiteindelijk 75 seconden, iets meer dan twee seconden per kilometer. Vooraf werd nog gedacht dat Dumoulin zo’n drie tot vier seconden per kilometer kon winnen. Daar ging zelfs Yates vanuit.

Het verschil is nu 56 seconden in het nadeel van Dumoulin. De Limburger haalde er dus een hoop af, en het verschil zou een stuk kleiner zijn als niet met bonificaties wordt gewerkt. Yates pakte al 42 seconden door in de top-drie van een rit te komen (hij won al drie ritten en werd twee keer tweede), Dumoulin slechts vier. Maar, zo zei Dumoulin ook na afloop tegen Eurosport: “Hij is gewoon zo goed, hij kan op dit moment even alles.”

Tegenwind Terug naar de tijdrit. Waar ook vooraf op gehoopt was: tegenwind. Vooral in het kamp van Dumoulin, omdat met windje mee iedereen wel hard kon rijden. Helaas was het vrijwel windstil tussen Trento en Rovereto. En het was ook zoals Jos van Emden zei, na zijn tijdrit die uiteindelijk een vierde plek opleverde: “Als je zo hard rijdt, heb je altijd tegenwind.” Yates was op het startpodium uiterlijk enorm zenuwachtig. Veel puffen, beetje trekken met zijn mond Yates was op het startpodium uiterlijk enorm zenuwachtig. Veel puffen, beetje trekken met zijn mond. Het is niet de favoriete bezigheid van de Brit, dus hij kon er maar liever snel vanaf zijn. Na afloop kon hij tevreden uitblazen (iets wat hij ook letterlijk deed) nadat hij als 22ste was geëindigd – voor hem veel beter dan verwacht. Voor de camera’s na de finish zei hij dat hij zijn tijdrit aardig had weten vol te houden. “Al ben ik de laatste tien kilometer duizend doden gestorven. Ik ben nog wel verbaasd dat ik de trui heb behouden, eerlijk gezegd.”