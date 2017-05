Dumoulin houdt stand op karakter

Dat Tom Dumoulin vandaag aan het eind van een bewogen bergetappe in de Giro nog steeds in het roze reed, was hem in de hectiek eigenlijk ontgaan, bekende de Nederlander. “Ik was even niet met die trui bezig”, keek hij naar het leiderstricot dat strak om zijn bovenlichaam zat.

De schade die de 26-jarige kopman opliep in de eerste serieuze bergrit in de Ronde van Italië bleef binnen de perken, verzuchtte Dumoulin. De kleur was weer enigszins terug op zijn gelaat. Maar hij heeft er weleens beter uit gezien. Tot vlak voor de top van de Stelvio eigenlijk, de tweede klim van de dag. “Ik stak een reep in mijn mond. Daarna begonnen mijn darmen te rommelen. Dat werd erger en erger, tot ik het niet meer kon ophouden.”

De beelden van de rozetruidrager die zijn fiets neerkwakte, zich in recordtijd van zijn shirt en wielerbroek ontdeed en met witte billen in de berm hurkte, zullen waarschijnlijk lang aan Dumoulins carrière blijven kleven. Hij had op dat moment andere besognes aan zijn hoofd met nog 32 kilometer te gaan tot de finishstreep in Bormio. De seconden tikten weg. De wereld keek toe hoe de natuur Dumoulin riep.

Ploeggenoot Laurens ten Dam had nog diarreeremmers gehaald bij de ploegwagen. Zonder veel effect. “Het is nooit een goed moment om voor zoiets te stoppen. In het roze valt alles op.” Nadat Dumoulin weer in het zadel zat, was het Ten Dam die zijn kopman op sleeptouw nam. Fysiek en mentaal. “Toen hij die bende kwijt was, ging het wel. Dan komt het aan op oppeppen. Ik heb gezegd: blijven vechten tot op de meet. Daarna maken we de balans wel op.”

Het is niet de eerste keer dat Dumoulin overvallen wordt door maagklachten onderweg. Vorig jaar in de Tour de France dook hij een camper in. “Ik heb dit wel vaker. Het overkomt mij als we op grote hoogte rijden en wanneer ik veel vloeibaar voedsel en repen eet. Blijkbaar kan mijn lichaam niet zo goed tegen die kost. We moeten kijken hoe wij dit in de toekomst gaan oplossen. Dit kan niet goed zijn.”

Met elke speldenprik die Vincenzo Nibali uitdeelde op de Umbrailpass, de laatste klim, leek de roze trui van Dumoulin meer en meer in gevaar te komen. Natuurlijk gingen de Italiaan en Nairo Quintana niet wachten op de Nederlander. Dumoulin kon de aanval niet veroordelen. “Er reden nog jongens als Steven Kruijswijk voor hen uit. Het gaat ook om de ritzege. Het is jammer, maar de koers gaat door.”

Er was wel een andere zorg voor Dumoulin, eentje die misschien veel grotere gevolgen kan hebben voor zijn klassement. “Ik hoop maar dat ik niet ziek ben. Of word. Mijn maag is nu redelijk. In de achtervolging ging het wel weer.”

Niet eens zo heel ver voor Dumoulin uit reed Nibali naar de etappewinst in de Koninginnenrit van deze honderdste Giro. Quintana kwam als derde Bormio binnen. De twee zijn de kopman van Sunweb nu op schoots­afstand genaderd. De marge tussen Dumoulin en Quintana bedraagt 31 seconden. Met Nibali is het gat iets groter: ruim een minuut.

Alles gedaan Voor de witte sneeuwmuren op de Stelvio had Dumoulin begrijpelijk geen oog. Nauwelijks twee weken geleden was de pas vanwege sneeuwval nog onbegaanbaar. Ver boven hem tuurden Nibali en Quintana naar het roze stipje beneden hen, dat weigerde te buigen. Dumoulin: “Ik kreeg onderweg de tijdsverschillen door. Blijkbaar verloor ik niet heel veel terrein op ­Nibali en Quintana.” “Ik heb er alles aan gedaan om die trui te behouden”, blikte de Limburgse klassementsleider terug op een etappe die hij het liefst zo snel mogelijk achter zich laat. Op het podium, tussen de roze confetti en de roze spumante, vocht Dumoulin zichtbaar tegen de boosheid. “Ik voelde mij goed de hele dag, kon Quintana en Nibali prima volgen. Maar ik verlies twee minuten vanwege dit. Dat is teleurstellend en onnodig.”

