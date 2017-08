Dumoulin ‘eet het liefst van meerdere walletjes’

Twee eindoverwinningen in twee grote rittenkoersen. Nuchtere statistieken omzomen het succesverhaal van Tom Dumoulin dit jaar. De Nederlander won na de Giro zondag het secondenspel in de BinckBank Tour, de meerdaagse World Tour-koers door België en Nederland.

Vier seconden bedroeg het verschil na een loodzware etappe zaterdag door de kletsnatte Ardennen tussen klassementsleider Dumoulin en zijn achtervolger de Belg Tim Wellens, eindwinnaar in 2014 en 2015. Een marge van niks, die op de Muur van Geraardsbergen in de slotetappe met een vileine uithaal zomaar weggepoetst is. De uitkomst was daarom allerminst zeker toen Dumoulin zondagochtend op de fiets stapte. “Ik voelde mijn benen van zaterdag nog wel”, zei hij na afloop. “Maar gaandeweg ging het beter. En in de finale was ik eigenlijk best wel goed.”

De verbazing in de woorden van de renner die dit jaar uitblonk in de Ronde van Italië is te verklaren. De 26-jarige Limburger verspeelde twee keer eerder de eindzege in de grootste ronde van de Benelux. Niet toevallig was het beide keren Wellens die zijn pad versperde. De Belg verteert de pinnige Belgische heuvels, het zwaartepunt in deze ronde, als geen ander.

Maar de Dumoulin van toen heeft de Maastrichtenaar intussen ver achter zich gelaten. “Die vier seconden is een enorm verschil tussen hoe ik er nu in sta en een paar jaar geleden. Toen zou ik van die voorsprong heel erg nerveus zijn geworden. Nu ook wel een beetje, maar ik kan het gevoel makkelijker accepteren.”

Begaven zijn zenuwen het in het verleden nogal eens, Dumoulin lijkt een paar jaar verder en meer ervaren ogenschijnlijk op een ijskonijn. “Ik weet dat iedereen tegen mij rijdt en mij aanvalt. Dat wist ik in het verleden ook, maar die gedachte maakte mij nerveus. Dat heb ik niet meer.”

Tom Dumoulin viert overwinning op het podium. © BELGA

Uitputtingsslag Rust was de sleutel op de slotdag, merkte Dumoulin op. “Het is eindelijk gelukt na een paar slechte ervaringen. Ik verspeelde vaak de zege op de laatste dag. Doordat ik slechte benen had of ik mij druk maakte over wat er allemaal kon gebeuren. Die ervaring en rust neem je nu mee.” Op de Muur, ook wel Kapelmuur geheten, toonde de kopman van Sunweb dat hij ook op dit soort ondergrond – kasseien met een stijging van 8,7 procent – voor niemand meer hoeft onder te doen. Dumoulin zette nog even aan en had daarmee bijna nog de ritwinnaar Jasper Stuyfen te pakken. Van Wellens geen spoor meer. De uitputtingsslag van een dag eerder in de verregende Ardennen had de Belg slecht verteerd. Het viel de afgelopen week al op: Dumoulin heeft opnieuw wat kilo’s verloren. Het lijkt de route naar succes, merkte hij op. “Ik ben lichter dan in de Giro en rijd nog steeds goed over de kasseien. Ik ben begonnen als renner die het juist van dit soort koersen moest hebben. Daarna ben ik steeds meer richting hooggebergte gegroeid, maar ik merk dat ik dit ook nog steeds kan. Dat is alleen maar mooi.” Hij wil zich niet vastleggen op een bepaald soort wedstrijd, klassieker of ronde, groot of klein. “Juist de afwisseling houdt mij scherp en ambitieus. Het liefst eet ik van meerdere walletjes.” Dumoulin bergt voor ruim drie weken zijn koersfiets op. Het WK eind september is zijn volgende doel. “Even niets nu, de vorm wat laten zakken.”

