Dumoulin deelt tik uit aan Froome in tijdrit Giro

“Lekker hoor”, waren Tom Dumoulins eerste woorden toen hij zijn zwaar bepakte verzorger een zegehand gaf. In zijn andere hand had hij zijn tijdritstuur stevig vast. Het gevaarte is niet gemaakt om uitbundig je etappezege te vieren. Vooral niet in de nauwe straten van Jeruzalem.

De Nederlander begon vandaag voortvarend aan de Giro d’Italia. De wereldkampioen tijdrijden deed er twee seconden sneller over het kronkelende tijdritparcours in de heilige stad dan de Australiër Rohan Dennis en de Belg Vicror Campenaerts.

Na 9,7 kilometer kon Dumoulin weer een roze trui aantrekken, zijn zeventiende in zijn carrière inmiddels. Het was zijn vierde etappezege in de Ronde van Italië tot nu toe. Hij heeft er nog één nodig om afstand te nemen van Jean-Paul van Poppel, heel lang de Nederlander met de meest gewonnen Giro-etappe op zak.

Twijfel Dumoulin kende in de aanloop naar de Girostart en de eerste etappe nog wel wat twijfel, zei hij na zijn winst in Jeruzalem. “Ik voelde me de laatste dagen heel goed, maar je moet zoiets nog altijd in de koers zien.” Onder zijn grijns was de opluchting af te lezen. Een duel tussen de 27-jarige Nederlander en de vijf jaar oudere Chris Froome bleef uit. De Engelsman gaf 37 seconden toe op Dumoulin. Dat is een stevig verschil over nauwelijks tien kilometer. Froome liep een paar uur eerder tijdens de verkenning van het parcours enkele verwondingen op. Hij schoof in een bocht onderuit en gleed meters over het asfalt. Op zijn rechterknie en dijbeen zat amper nog vel.