Dumoulin blijft in het spoor van Thomas en Froome

Een etappe door de Ardèche is nooit vlak, verre van zelfs, maar het was vandaag vooral wachten op de laatste beklimming. In Mende, naar het vliegveld van de stad. Een zeer steile slotklim, de Côte de la Croix-Neuve. Of eigenlijk de Col de Jalabert, genoemd naar Laurent Jalabert die in 1995 op de Franse feestdag bovenop won. Drie kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 procent. Wie daar stilvalt, sterft duizend doden. Wie er goede benen heeft, kan minuten verschil pakken.

Omar Fraille kon in de 32 man tellende kopgroep het beste met de steilte omgaan. Hij beëindigde op de slotklim wreed de solo van Jasper Stuyven. Maar dat was, hoe mooi de zege ook was, het verhaal in de marge. Het ging om de favorieten.

Die hadden zich 160 kilometer niet druk gemaakt. In de eerste kilometers werden nog waaiers gevormd (onder meer Dumoulin zat in de tweede groep), maar toen geletruidrager Thomas lek reed wass het met de aanvalslust gedaan. Daarna volgde een slakkengang naar de voet van de laatste klim.

Primoz Roglic van Lotto-Jumbo, altijd al goed in korte en steile aankomsten, zette er de snelste tijd neer. Hij finishte uiteindelijk acht seconden voor een trio met Thomas, Froome en Dumoulin. De tijd van Roglic was uiteindelijk negen minuten en tien seconden. Dat was maar zeven seconden langzamer dan de tijd waarmee Marco Pantani in 1995 omhoog reed (in de al genoemde rit die Jalabert won), alom gezien als een tijd die amper benaderbaar was.

Dat drietal was overgebleven nadat de groep met de kanshebbers op de eindzege langzaam was uitgedund door het tempo dat op de laatste beklimming werd gereden. Ook Dumoulin leek even te moeten passen, maar hij keerde op eigen tempo terug. “Gelukkig weet ik heel goed hoe snel ik kan gaan. Ik zat net onder mijn limiet. Toen ik Egan Bernal (Sky-ploegmaat van Thomas red.) zag vertragen omdat hij kapot zat, probeerde ik het wel. Waarom ik dat kon? Omdat ik net onder mijn limiet zat.”

Zijn aanval leidde uiteindelijk niet tot het lossen van de Sky-belagers. Wel gingen Romain Bardet en Steven Kruijswijk overboord - zij verloren 18 seconden. Toen Froome en Thomas later zelf demarreerden, moest Dumoulin zelf nog even flink aanzetten voordat hij bij het tweetal was. De dalende lijn en de vierhonderd meters over de landingsbaan kon hij in het wiel doorbrengen van het Sky-duo. Dumoulin: “Vandaag waren we even sterk.”

Tactisch steekspel Geraint Thomas had het tactisch steekspel wel leuk gevonden. “Ik poker zelf ook vaak, dus dat kan ik wel”, lachte hij. Aan Dumoulin had hij weer weinig gezien: “Je weet niet of hij aan het temporijden is, of dat hij lijdt. Dat is wel erg knap.” Geen grote verschillen dus, in het klassement. De 'grote drie' bleven bij elkaar. De verwachting is dat de Pyreneeën wel verschil gaan brengen. Althans, dat denkt Dumoulin, die nog niet wilde ingaan op een mogelijke eindafrekening in de afsluitende tijdrit. En eerst maar eens morgen, als het peloton richting Carcassonne fietst, onder over het viaduct van Millau. Dat is een van de hoogste bruggen ter wereld. Over hoogtepunten gesproken.

