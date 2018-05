Duizenden vrouwen verkracht door Nigeriaans leger

In plaats van mensen te bevrijden van terreurgroep Boko Haram, wat hun opdracht was, voerden militairen de bewoners af naar afgelegen ‘satellietkampen’ in het noordoosten van het land. Daar werden duizenden vrouwen en meisjes sinds begin 2015 verkracht door militairen en leden van de Civilian Joint Task Force, een militie waar het Nigeriaanse leger mee samenwerkt. Amnesty stelt dat door de ‘deplorabele omstandigheden’ in de kampen bovendien duizenden mensen zijn omgekomen door gebrek aan voedsel, water en medische zorg.

“We hebben de kampen ontdekt met satellietbeelden”, zegt onderzoeker Aster van Kregten. “Daarop zagen we dat in het door Boko Haram verwoeste stadje Bama een groot kamp voor ontheemden ontstond. In relatief korte tijd was de begraafplaats daar enorm gegroeid, zagen we begin 2016. We konden deze informatie pas verifiëren toen mensen uit die kampen naar Maiduguri werden geëvacueerd.”

Voor hun onderzoek interviewde Amnesty ruim 250 mensen van wie het merendeel in een van de kampen heeft gewoond. Veel vrouwen vertelden dat ze enorm hadden geleden onder het bewind van Boko Haram. Ze hoopten door het leger bevrijd te worden, maar in plaats daarvan werden ze opnieuw slachtoffer van seksuele uitbuiting en geweld. Volgens Amnesty zijn er nog altijd veertien kampen open waar vermoedelijk duizenden mensen zitten. Tot 2016 hadden hulpverleners er geen toegang, zegt Van Kregten. Inmiddels is de toegang iets beter, maar nog altijd bereiken hulporganisaties volgens haar slechts een beperkt aantal burgers. “Hulpverleners zijn voor een groot deel afhankelijk van het leger. En er zijn nog steeds grote delen in Noordoost-Nigeria niet toegankelijk. We weten simpelweg niet wat daar gebeurt.”

“Er is toen wel een onderzoekscommissie gekomen, maar die heeft geen vergaande juridische bevoegdheden zoals wij gehoopt hadden”, zegt Van Kregten. “We hebben de afgelopen jaren allerlei commissies gezien, maar keer op keer worden rapporten niet openbaar gemaakt en is het niet duidelijk wat de Nigeriaanse overheid gaat doen om de situatie te veranderen. Een eerste stap die we nu van de overheid verwachten is dat ze alle rapporten openbaar maken en met een duidelijk plan komen hoe ze de mensenrechtenschendingen door het leger gaan beëindigen.”

Uit het rapport van Amnesty International (uit veiligheidsoverwegingen zijn het niet de echte namen van de vrouwen)

“De militairen gaven ons eten, maar rond vijf of zes uur 's nachts kwamen ze terug en zeiden ze dat ik mee moest komen. Een man die me overdag eten had gebracht, kwam 's avonds terug, maar ik had me verstopt. De volgende dag zei hij dat ik water moest komen halen bij hem. Ik ging. Hij deed de tent achter me dicht en verkrachtte me. Hij zei: 'Ik geef je eten en drinken. Als je dat wilt, moeten we man en vrouw zijn'.”

Kale (25)

“Op een dag rond april 2016 verkrachtte een soldaat me. Hij wist dat ik vijf of zes maanden zwanger was. Hij zei dat hij me al drie keer eerder had gezien. Hij had me geen eten aangeboden, maar me wel geroepen. Toen ik hem voor de derde keer negeerde, bracht hij me naar een kamer en verkrachtte me.

Ik ben nog een keer verkracht toen ik buiten het kamp water ging halen. We waren met z’n vijven. De soldaten pakten ons een voor een. We vertelden het aan de andere vrouwen, die zeiden dat ze voortaan water zouden halen met een grote groep van twintig of dertig vrouwen. In grote groepen raakte niemand ons aan.”