Duizenden varkens en biggen dood bij brand in Twentse schuren

De brand ontstond in een van de twee schuren met daarin 5000 biggen. De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand oversloeg, 'maar dat is niet gelukt', zei een woordvoerster. Ook een tweede stal vatte vlam met daarin 2800 varkens.



Na drie uur blussen was het vuur zo goed als uit, al zal de brandweer nog enkele uren bezig zijn met nablussen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.



De rook die bij de brand vrijkomt trekt richting Reutum in het westen. Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.



Vorige maand kwamen in het Gelderse Erichem 20.000 varkens om door een stalbrand. Volgens dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier kwamen er in Nederland niet eerder zoveel varkens omgekomen bij één brand.

