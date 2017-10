Duizenden stakende leraren in het Zuiderpark in Den Haag

Met driehonderd bussen en op diverse andere manieren komen de leraren naar de stad. Vrijwel alle basisscholen in het land zijn dicht.

De leraren protesteren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Ook in andere steden zijn grote protestbijeenkomsten. Volgens de Aob zijn er in Groningen 6000 mensen op de been.

Onderwijsbond CNV deelt tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'. Een van de stakers loopt met een bordje rond met een Loesje-spreuk, 'LERAAR, dat is toch een eerstelijns administratief hulpverlenende allrounder met hands-onmentaliteit DIE LES GEEFT?

De manifestatie bestaat uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek van Corry Konings, de band Diep Triest en Imca Marina.