Duizenden positieve drugscontroles bij gedetineerden en tbs’ers

Naast cannabis werd er ook 1.600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne). In 2014 lagen die aantallen op 1000 en bijna 680. Het gebruik van xtc en amfetamine ligt onder gedetineerden wel lager: ieder jaar enkele tientallen keren per middel.

Lees verder na de advertentie

Naast cannabis werd er ook 1600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne)

Het is de eerste keer dat het ministerie van veiligheid en justitie deze informatie bekendmaakt. De cijfers zijn naar buiten gebracht op verzoek van persbureau ANP. Uit de resultaten zou volgens het persbureau blijken dat meer dan duizend positieve cannabistests per gevangenis geen uitzondering is. In de tbs-klinieken Oostvaarderskliniek en Veldzicht, de enige klinieken waar cijfers over zijn, en in jeugdinrichtingen waren er enkele honderden cannabistesten positief.

Het werkelijke drugsgebruik kan hoger liggen. Drugstesten vinden alleen steekproefsgewijs plaats wanneer er aanwijzingen zijn of als iemand vaker is betrapt. Ook schieten de controles er geregeld bij in vanwege onderbezetting. Wel zit er een aantal positieve tests bij van mensen die voor hun arrestatie of tijdens hun verlof drugs hebben gebruikt en binnen zijn getest.



Verschillend Hoe hoog het percentage gevangenen is dat drugs gebruikt is op basis van deze cijfers niet te zeggen. Het aantal urinecontroles verschilt namelijk per gedetineerde en per inrichting. Een factor die meespeelt is bijvoorbeeld het beveiligingsniveau en of een inrichting gedetineerden herbergt met drugsproblematiek. Of de positieve tests van verschillende gedetineerden komen of dat er sommige gevangenen meerdere keren positief zijn getest, is ook niet duidelijk. Het ministerie van veiligheid en justitie heeft aan ANP laten weten dat drugs niet zijn toegestaan en dat ze risico's opleveren voor de veiligheid. “Het verbeteren van controle- en veiligheidsmaatregelen heeft de continue aandacht. Verslavingsinstellingen zijn in de arm genomen om de kennis en het bewustzijn van het personeel bij de aanpak van drugs te vergroten." De inspectie concludeerde onlangs dat het mede door gebrek aan tijd voor gevangenispersoneel moeilijker is geworden om smokkelwaar zoals drugs buiten de muren van de gevangenissen te houden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.