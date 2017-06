Duizenden mensen bij stille tocht voor Savannah

Duizenden mensen waren naar de christelijke gemeente Bunschoten-Spakenburg gekomen om het geliefde 14-jarige meisje te herdenken. Er werden twee minuten stilte gehouden, vlaggen hangen halfstok en voorafgaand aan de stille tocht waren kerkklokken te horen.

De familieleden lopen niet mee. Voor hen is het te zwaar, zei de burgemeester, die alle aanwezigen bedankte namens de familie. Die is dankbaar dat de tocht is georganiseerd. Het voelt voor hen als een 'deken van liefde'. “Tegelijk putten zij kracht uit ons meeleven en meehuilen en uit de fijne berichten en hulp die ze sinds donderdagavond van werkelijk alle kanten kregen en krijgen", aldus Van de Groep.

Vanochtend besloot de rechter-commissaris bij de rechtbank in Utrecht dat de 16-jarige jongen uit Den Bosch die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Savannah uit Bunschoten, nog veertien dagen blijft vastzitten. De jongen werd afgelopen weekend opgepakt.

Savannah verdween vorige week donderdag, haar lichaam werd zondag gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. De politie heeft inmiddels ruim 250 tips binnen gekregen. Vanmiddag deden politiemensen een passsantenonderzoek bij onder meer het industrieterrein. Agenten hebben voorbijgangers gevraagd of zij een week geleden ook in het gebied waren en wellicht iets hebben gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor het onderzoek.

