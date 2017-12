Duizenden huizen in Amsterdam zijn blijvend bezet door toeristen

Amsterdam telt zeker 6000 illegale Airbnb-hotels: appartementen, huizen en woonboten die langdurig worden verhuurd aan toeristen. Bijna 5000 woningen worden permanent verhuurd en dus ontrokken aan de woningmarkt. Rond de 1000 woningen voldoen niet aan andere regels, zoals het maximum van vier toeristen per overnachting, en zijn daardoor illegaal.

Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse data-analist Nico van Gog, dat wordt ondersteund door Airbnb-data-expert Murray Cox uit New York. Op basis van twee verschillende rekenmethodes concluderen Van Gog en Cox dat van alle Amsterdamse verhuurplekken op Airbnb er ruim 6000 illegaal zijn, omdat deze meer dan zestig dagen per jaar worden verhuurd. De twee analisten trekken hun conclusies op basis van data die ze zelf via ‘scraping’ van de website van Airbnb hebben vergaard.

Verandering van de buurt Van Gog komt uit de Amsterdamse Haarlemmerbuurt en zag met eigen ogen de buurt veranderen en volstromen met rolkoffers voortgetrokken door zoekende toeristen. De data-analist van beroep besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten, begon zelf gegevens van Airbnb te verzamelen en bracht alle Amsterdamse verhuurlocaties in kaart. Ik wil voorkomen dat onze woningen worden weggekaapt en mensen er heel veel geld mee verdienen Laurens Ivens (SP), wethouder wonen in Amsterdam Hij kwam tot 18.500 verhuurplekken in Amsterdam, alleen al bij Airbnb. Een getal dat stevig oploopt als alle andere verhuurplatforms zoals Booking.com en Wimdu worden meegenomen. De uitkomst van Van Gog komt overeen met eigen data van Murray Cox. Cox zit achter de website Inside Airbnb en brengt van tientallen wereldsteden in kaart hoeveel Airbnb-adressen er zich bevinden. Deze informatie deelt Cox met overheden. Zo rapporteert de Amerikaan maandelijks zijn bevindingen aan de gemeentebesturen van steden als New York en San Francisco. Tekst loopt door onder afbeelding. Woningonttrekking in Amsterdam. © Trouw

Illegaal Cox voert al drie jaar data-scrapes uit en kan daarom zien hoe lang een uniek appartement, huis of woonboot in Amsterdam aangeboden wordt via Airbnb. Uit zijn berekeningen blijkt dat 6183 Amsterdamse woningen langer dan zestig dagen (de wettelijke termijn in Amsterdam) worden verhuurd. Dit aantal komt vrijwel overeen met berekeningen van Van Gog. Die kwam uit op 6120 illegale hotels, nadat hij de Haarlemmerbuurt aan een nadere, in veel gevallen fysieke, inspectie had onderworpen en de uitkomsten hiervan extrapoleerde naar heel Amsterdam. Waarom zou je woningverhuur niet melden, tenzij je iets te verbergen hebt? Amsterdamse data-analist Nico van Gog De Amsterdamse wethouder wonen Laurens Ivens (SP) is bekend met de methode die de analisten hanteren, de gemeente maakt zelfs gebruik van de meldingen van Van Gog. Ivens wil keihard optreden tegen woning­onttrekking door vakantieverhuur. “We hebben hier een woningtekort, de wachtrijen zijn gigantisch en de woningprijzen lopen alleen maar op. Ik wil voorkomen dat onze woningen worden weggekaapt en mensen er heel veel geld mee verdienen.” Een van de middelen die Ivens heeft om op te treden tegen illegale hotels is de meldplicht. Iedere dag dat een woning wordt verhuurd moet sinds 1 oktober door de verhuurder online worden gemeld bij de gemeente. Maar tot nu toe heeft Amsterdam slechts 2500 meldingen van vakantieverhuur op unieke adressen ontvangen, blijkt uit cijfers van Ivens zelf. Dit komt neer op een kwart van het totaalaanbod, schat Ivens, omdat een deel van de woningen vooral in de zomer worden verhuurd en nog niet hoefden te worden gemeld.