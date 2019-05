Duizenden basisscholieren kregen verkeerd toetsadvies

Het is een ‘buitengewoon vervelende situatie’, erkent onderwijsminister Arie Slob. “In eerste instantie natuurlijk voor de geraakte groep 8-leerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen die hierbij betrokken zijn.”

Het ministerie maakte vandaag bekend dat 11 procent van de 175.000 achtstegroepers die dit voorjaar de eindtoets hebben gemaakt – zo’n 19.000 leerlingen – een onjuist toetsadvies heeft gekregen en daardoor mogelijk ook een onjuist eindadvies.

Van alle incorrecte toetsadviezen (19.854) is het overgrote deel te hoog uitgevallen (18.288). Een groep van 1566 leerlingen heeft een te laag toetsadvies gekregen, zo schrijft onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer. De te hoog beoordeelden hebben een toetsadvies gekregen dat één toetsadviescategorie te hoog was. Zij hebben bijvoorbeeld een vwo toetsadvies gekregen, terwijl zij eigenlijk een havo/vwo toetsadvies hadden moeten krijgen, aldus de bewindsman.

Basisscholen kunnen kiezen uit vijf verschillende toetsen: naast de centrale eindtoets (voorheen de cito) zijn er vier commerciële toetsen. De foute berekening doet zich voor bij een deel van de leerlingen die de commerciële toetsen hebben gemaakt. Hun toetsadviezen moeten opnieuw worden berekend, maar de leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te maken. Alle leerlingen die de centrale eindtoets hebben gemaakt, kregen wél een juist advies.

Foute berekening De fout ligt niet bij de toetsaanbieders, schrijft het ministerie, maar bij de onafhankelijke experts die een verkeerde berekening hebben gemaakt. Omdat de toetsen verschillend zijn, maakt een expertgroep een vergelijking tussen de vijf toetsen zodat elke leerling dezelfde kans heeft om een bepaald advies te behalen. Die berekening is nu dus niet goed gegaan. De leerlingen kregen de afgelopen weken de uitslag van de toets. Na signalen van scholen die verbaasd waren over de hoge adviezen, stelde OCW een onderzoek in. Daaruit blijkt nu dat er ‘niet te onderbouwen verschillen bestaan’ tussen de toetsadviescategorieën van de centrale eindtoets en de andere vier toetsen, doordat de experts hebben gerekend met onjuiste waardes. Alle basisscholen zijn vandaag geïnformeerd. “Dit is dramatisch voor de kinderen en hun ouders”, zegt Anko van Hoepen van de PO-Raad, de koepelorganisatie van basisscholen. “Een verkeerd toetsadvies met een verkeerd niveau is sowieso teleurstellend, zeker als het naar beneden bijgesteld moet worden. In Nederland denken we toch: hoe hoger, hoe beter.” De komende tijd zullen er veel moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden door leerkrachten, zegt Van Hoepen. “Dat is heel veel werk voor de scholen, en emotioneel. Veel leerlingen hebben zich al aangemeld en middelbare scholen zijn al gaan plaatsen. Maar een aantal adviezen moet nu worden gecorrigeerd.”

Oppositie boos Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen snel een debat met minister Arie Slob (basisonderwijs). “Stel je voor: je hebt net onder grote stress je eindtoets gemaakt en dan hoor je dat de resultaten van die toets helemaal niet klopten! Dat is niet uit te leggen”, zegt Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA). Het is zaak dat er snel opheldering komt, zodat bij de getroffen kinderen de “middelbareschoolkeuze niet wordt vertraagd. Daarnaast moet de minister zo snel mogelijk uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.” GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld “vindt het heel erg dat hun vertrouwen in de eindtoets is geschaad, een toets die sowieso al zo vaak ter discussie staat. Daarnaast is het cruciaal dat we een wezenlijke discussie voeren over de waarde van de eindtoets. Moeten we dit nog willen?”

