Duizenden basisscholieren kregen verkeerd schooladvies

Dat heeft het onderwijsministerie zojuist bekendgemaakt. Er moet opnieuw naar deze beoordelingen worden gekeken.

Er deden dit voorjaar 175.000 kinderen een eindtoets. De uitkomst van zo'n toets kan ertoe leiden dat het eerdere advies van de leerkracht, dat leidend is, alsnog naar boven toe wordt aangepast. Bij de beoordeling van 20.000 van deze toetsen zijn fouten gemaakt.

In veel gevallen maakten deze fouten niet uit voor het advies, maar een nog onbekend aantal kinderen moet er toch rekening mee houden dat ze bijvoorbeeld toch beter niet naar het vwo kunnen, maar naar de havo.

(later meer)

