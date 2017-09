Duizend dollar per iPhone, durft Apple het aan?

Het is zo’n beetje het klokhuis van Apple, alle geruchten die loskomen als een ‘bron in de buurt van het productieproces’ heeft vernomen dat over een jaar een nieuwe iPhone op de markt verschijnt. Welke kleuren heeft toestel, wat voor camera en zit er echt gezichtherkenning op het toestel?

De geruchten die zo bij het bedrijf horen gaan dit jaar niet alleen over technologische snufjes. Zij gaan vooral over de prijs. Zal Apple de magische grens van 1000 dollar per toestel slechten? Morgen geeft topman Tim Cook antwoord als hij de iPhone 8 of iPhone X aan de internationale pers presenteert. 1000 dollar is de Amerikaanse prijs. Europeanen betalen meer en zullen zeker door de barrière van 1000 euro heen moeten.

Markt verzadigd 1000 dollar, dat is meer dan de gemiddelde computer tegenwoordig kost. Terwijl die computer lang meegaat en een mobiel toestel na twee jaar wordt ingeruild. Hoewel, dat laatste begint te veranderen. Tien jaar na de introductie van de eerste iPhone doen zowel Europeanen als Amerikanen langer met hun smartphones. Dat is vervelend voor fabrikanten als Apple, vooral omdat de markt verzadigd is en fabrikanten geen nieuwe bron kopers kan aanboren. De prijs verhogen is een manier om toch meer omzet te halen. Dat is een riskante strategie voor Apple, denken analisten. Het bedrijf heeft toch al het imago dat het wel erg veel financiële offers vraagt van haar klanten. In China hebben potentiële kopers er genoeg van om honderden dollars te betalen alleen omdat er een appeltje op het toestel staat. Twee jaar geleden was Apple nog de grootste leverancier van smartphones in China. Nu is het nummer vijf op de lijst en staat het ver achter op koploper Huawei. In China hebben potentiële kopers er genoeg van om honderden dollars te betalen alleen omdat er een appeltje op het toestel staat De 1000 euro lijkt een enorme sprong omhoog, maar wie naar de prijzen kijkt van andere toestellen ziet dat ook andere merken de 1000 al naderen. Grote concurrent Samsung bijvoorbeeld biedt de Galaxy Note 8 aan voor 930 dollar. Een nieuwe concurrent van Apple, Essential, vraagt 878 dollar. Dat toestel is voorlopig alleen in de VS en Canada leverbaar, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Dat heeft te maken met de oprichter, Andy Rubin. Hij is ook de oprichter van Android, het meest gebruikte mobiele besturingssysteem. Alle genoemde prijzen zijn in dollars. Voor de prijs in euro’s moet er bij de iPhone ongeveer 150 euro bij worden opgeteld. Zo kost de iPhone 7 Plus, de luxe versie, 909 euro terwijl Amerikanen 769 dollar betalen. In totaal kosten alle onderdelen van de nieuwste iPhone inclusief het in elkaar zetten ongeveer 400 dollar. Daar komen nog allerlei kosten bovenop, bijvoorbeeld voor het transport. De winst die Apple maakt op elke iPhone ligt naar verluidt rond de 46 procent.

