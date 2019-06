Duitsland wil de industriële giganten van de toekomst kweken, maar niet iedereen is enthousiast

Best leuk hoor, die start-up-scene in Berlijn. Maar waar blijft de Duitse of Europese Google of Facebook? Waar zijn de nieuwe Duitse topondernemingen als het gaat om de in­dus­trieën van de toekomst, zoals kunstmatige intelligentie? De Duitse minister van economische zaken Peter Altmaier (CDU) ziet ze niet. Volgens hem loopt zijn land, net als heel Europa, te ver achter de troepen aan.

Lees verder na de advertentie

Volgens Peter Altmaier loopt zijn land, net als heel Europa, te ver achter de troepen aan

Hij wil dat Duitsland en Europa met subsidies de industriële giganten van de toekomst helpen kweken: écht grote spelers, die in de champions league van de digitale wereld de finale halen. Altmaier ontvouwde zijn plannen in zijn ‘Nationale industriestrategie 2030’ uit februari.

Hij oogstte er veel kritiek mee in zijn land. Industrieleiders, ondernemers en economen keerden zich tegen hem. En de kritiek ebt niet weg. Vooral Altmaiers nadruk op de rol van grote bedrijven steekt – hij wil Duitse en Europese ‘kampioenen’. Maar in Duitsland is men juist trots op de vele kleine, gespecialiseerde bedrijven, die op hun terrein de wereldmarkt aanvoeren. Bijvoorbeeld in het bouwen van specifieke machines of machineonderdelen.

Verborgen kampioenen De ‘hidden champions’ worden ze genoemd: verborgen kampioenen. “Die komen in Altmaiers strategie amper voor”, zegt Tomaso Duso van het Duitse instituut voor economisch onderzoek DIW. Juist door hun lenigheid zijn ze zo succesvol, aldus Duso. Ze worden als kracht gezien achter de Duitse boom van de afgelopen tien jaar. Duitsland werd wereldkampioen exporteren: Exportweltmeister. De bescherming die Altmaier wil, zorgt voor zwakke reuzen Tomaso Duso, DIW (Duits instituut voor economisch onderzoek) Het is een medaille die het land zich graag opspeldt. Maar de trots gaat gepaard met angst: raken we onze positie niet kwijt? Ook in Altmaiers industriestrategie klinkt huiver voor neergang. Bij nieuwe, revolutionaire industrieën geldt volgens de minister: wie aan de start de beste positie heeft, groeit uit tot bijna almachtige leider, anderen kunnen slechts volgen. Altmaiers Duitse en Europese kampioenen moeten daarom stevig in nieuwe sleuteltechnologieën investeren: robotica, digitale platforms, kunstmatige intelligentie, elektrische mobiliteit. Ook wil Altmaier bedrijven beschermen tegen Chinese overnames, bijvoorbeeld door een fonds dat Duitse bedrijven koopt waar China zijn oog op heeft laten vallen.

Angst voor China De angst dat Chinezen hoogwaardige Duitse technologie uit overgenomen bedrijfjes opslurpen, is groot, zegt Duso. “Exemplarisch was het debat rond het succesvolle robotbedrijf Kuka. Een Chinees bedrijf wilde het kopen. Moest de staat dat uit nationaal belang verhinderen?” Dat gebeurde niet: in 2016 ging het over in Chinese handen. Buso vindt de angst voor ‘de Chinezen’ wel wat overdreven: “Er worden bedrijven gekocht maar het zijn er niet extreem veel.” Directe achtergrond van Altmaiers industriestrategie was een fusieplan van de Duitse en Franse treinbouwers Siemens en Alstom. Door die fusie zou een Europese reus ontstaan die de concurrentie aankon met het grote Chinese spoorbedrijf CRRC (ontstaan uit het samengaan van twee staatsbedrijven). Maar de Europese Commissie blokkeerde dat, omdat de fusie tegen de mededingingsregels was. Duso: “De Duitse en Franse politiek steunden de fusie wel heel erg. Direct na het mislukken daarvan kwam Altmaier met zijn visiedocument. Twee weken later presenteerde zijn Franse evenknie, minister Bruno Le Maire, een soortgelijke strategie.” Samen zetten Frankrijk en Duitsland druk op de Europese Commissie, aldus Buso – noem het een nieuw soort Frans-Duitse as. Ze willen een meer interventionistische industriepolitiek, waarbij fusies tussen grote bedrijven makkelijker worden. Andere machtsblokken stellen hun eigen belang immers ook steeds schaamtelozer voorop.

Duits-Franse koers De nieuwe Duits-Franse koers stuit bij veel academici en gezaghebbende economen op verzet. Ook Duso’s eigen instituut DIW keert zich ertegen. “Wij vinden: de Europese controle op oneerlijke concurrentie werkt tamelijk goed, ze schept een gezond klimaat. Om dat op te geven, alleen om internationaal mee te kunnen doen, dat is de verkeerde weg. De bescherming die Altmaier wil, zorgt voor zwakke reuzen. Ze past ook niet bij Europa. Duitsland is geen China. En ze pakt nadelig uit voor de consument.”

Lees ook:

De Duitse auto-industrie is om: elektrisch rijden heeft de toekomst Ook bij accu’s is er nu een eerste stap gezet voor Europese productie. Een Duits-Frans ‘consortium’ gaat accu’s produceren, eerst in een ‘pilot’-fabriek in Frankrijk, daarna ook, zo is de bedoeling, in Duitsland.