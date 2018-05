Duitsland trekt de groei in Europa omlaag

De economische groei in Duitsland heeft in de eerste drie maanden van het jaar een flinke stap terug gedaan. Een terugval in de wereldhandel en dalende uitgaven door de overheid zorgden voor een halvering van de groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.

Laagste punt Volgens het Duitse statistiekbureau groeide de economie met 0,3 procent in het eerste kwartaal, ten opzichte van de plus van 0,6 procent drie maanden eerder. Daarmee ligt de groei op het laagste punt sinds het derde kwartaal van 2016, maar analisten verwachten dat de economie in Duitsland in het tweede kwartaal weer aan vaart zal winnen. De groei wordt vooral gedragen door binnenlandse vraag: investeringen van bedrijven nemen nog altijd sterk toe, en ook in de bouwsector schijnt de zon. Consumenten gaven eveneens meer uit dan een kwartaal eerder. De terugval in de grootste economie van de eurozone vertaalt zich in de cijfers voor de gehele muntunie: de groei van 0,7 procent in het vierde kwartaal zakte in het eerste kwartaal naar 0,4 procent. Portugal (+0,4 procent) en eerder al Frankrijk (+0,3) laten eveneens terugvallende groeicijfers zien. Nederland kende een stijging van 0,5 procent. Beleidsmakers moeten van het IMF ruimte gaan inbouwen om toekomstige economische schokken beter te kunnen opvangen

Begrotingen ordenen Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijft de groei in Europa voorlopig aanhouden, maar op de middellange termijn voorziet het wel een terugval. Uit een analyse van het IMF die gisteren werd vrijgegeven spreekt een groeiverwachting voor het continent van 2,6 procent dit jaar en 2,2 procent in 2019. Het IMF waarschuwt nog maar eens dat Europese landen van de huidige gunstige omstandigheden gebruik moeten maken om de begrotingen verder op orde te krijgen. Beleidsmakers moeten ruimte gaan inbouwen om toekomstige economische schokken beter te kunnen opvangen. Daar komt bij dat de kosten als gevolg van de vergrijzing (met name in zorg en pensioenen) ook verder oplopen. Door schulden af te bouwen in goede tijden creëren landen daarvoor meer ruimte, aldus het IMF. Verder constateert het IMF dat er behoorlijke verschillen optreden tussen landen als het gaat om loonstijgingen. Vooral in de landen die in 2004 zijn toegetreden lopen de lonen snel op. Dat moet gepaard gaan met stijgende productiviteit, omdat de landen zich anders uit de markt gaan prijzen. Tegelijkertijd loopt de loonstijging in de oudere EU-lidstaten juist achter bij de snel groeiende economie. De lonen worden gedrukt door de opmars van flexwerk de afgelopen jaren en doordat veel mensen als zelfstandige aan de slag gaan, constateert het IMF. De lonen zouden in die landen wel wat meer mogen stijgen om zo economische groei via binnenlandse consumptie aan te jagen.