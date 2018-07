Duitsland treft maatregelen tegen asielzoekers, dus Oostenrijk ook

Toeristen die deze zomer uit Italië terugkomen, kunnen zich maar beter voorbereiden op de nodige files bij de grensovergang bij de Brennerpas. Als Duitsland daadwerkelijk besluit om de grenscontroles te versterken, transitkampen aan de Duits-Oostenrijkse grens te openen en asielzoekers al aan de grens af te wijzen, zal Oostenrijk namelijk hetzelfde aan zijn zuidgrens doen, aldus de regering gisteren.

Critici waarschuwen voor een domino-effect dat zal leiden tot het herstel van grenscontroles overal in Europa

De Oostenrijkers hoeven daarvoor weinig meer te doen dan de faciliteiten in gebruik te nemen die ze in 2016 langs de grenzen met Italië, Slovenië en Hongarije bouwden met het oog op eventuele komst van grote aantallen nieuwe vluchtelingen. Het gaat om gesloten kampen met containerverblijven die omringd worden door hekken met elektriciteit bovenop en een deels demontabele afrastering waarmee de grens over een langer gebied afgesloten kan worden.

Hoewel de Duitse minister van binnenlandse zaken Horst Seehofer volgens eigen zeggen met Kurz heeft getelefoneerd en donderdag naar Oostenrijk reist, was Wenen gisteren duidelijk onaangenaam verrast door de inhoud van de Duitse overeenkomst. Oostenrijk hield eerst nog een slag om de arm. Maar als Duitsland overgaat tot nationale maatregelen om migranten te weren, komen er zeker maatregelen om de nadelige gevolgen daarvan voor de Oostenrijkers tegen te gaan, stelden bondskanselier Sebastian Kurz en vice-kanselier Heinz-Christian Strache in een gezamenlijke verklaring.

Economische schade Wenen wil voorkomen dat asielzoekers die tot nu toe vooral doorreizen naar Duitsland, in de toekomst in Oostenrijk stranden. Daarom wil de Oostenrijkse regering hen helemaal niet meer toelaten en een eventuele asielaanvraag in de transitzone af te handelen, zoals Hongarije dat ook al doet. In eerste instantie wordt gesproken over een grensafsluiting en het openen van transitkampen aan de zuidgrens, bij de grensovergangen tussen de Brennerpas bij Italië en Spielfeld aan de Sloveense grens. Matthias Strolz, fractieleider van de liberale oppositiepartij Neo, waarschuwde gisteren voor serieuze economische schade als gevolg van strengere grenscontroles. Hij bepleitte een serieuze gezamenlijke Europese oplossing, want het kan niet zo zijn dat het ene land zijn problemen doorschuift naar het andere land. Anderen waarschuwden voor een domino-effect dat zal leiden tot het herstel van de grenscontroles overal in Europa. Ook de Oostenrijkse Economische Kamer is bevreesd voor de economische gevolgen. Nu al leiden de controles die sinds enkele jaren aan de Oostenrijks-Duitse grens plaatsvinden, vooral in het vakantieseizoen tot lange wachttijden. Dat kostte transportbedrijven volgens de Economische Kamer afgelopen jaar ieder uur gezamenlijk zo'n 3,2 miljoen euro.

