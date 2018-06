Duitsland na de uitschakeling: verjonging is noodzaak

Tegen Zweden pakte Duitsland op het allerlaatste moment nog een strohalm, maar zo’n mirakel was de regerend wereldkampioen tegen Zuid-Korea niet gegeven. De 2-0 nederlaag betekende voor Duitsland uitschakeling in de groepsfase.

Om een goed resultaat te bewerkstelligen had de Duitse bondscoach Löw zijn elftal op vijf posities gewijzigd ten opzichte van het duel met Zweden. De talentvolle Goretzka (23) op de positie van Müller was de meest opvallende verandering. De aanvaller van Bayern München maakte op de WK’s van 2010 en 2014 beide keren vijf doelpunten, maar stelde tijdens het toernooi in Rusland teleur. Löw koos ervoor om Goretzka, volgend seizoen bij Bayern collega van Müller, een kans in de basis te geven.

De problemen bij Duitsland werden door de aanpassingen niet verholpen. Net als tegen Mexico en Zweden had de ploeg veel balbezit, maar tot veel gevaar leidde het niet. Telkens ontbrak het aan nauwkeurigheid bij de beslissende pass. En als die een keer wel op maat was, dan mankeerde het aan de afronding.

Geen scherpschutter

Dat gebrek aan het maken van doelpunten is voor een deel toe te schrijven aan Werner. De jonge spits (22) heeft aangetoond dat hij over talent beschikt. Maar met dertien treffers in de Bundesliga afgelopen seizoen is hij (nog) niet de scherpschutter zoals Duitsland die in het verleden heeft gehad met bijvoorbeeld Müller en Klinsmann en Klose en Gomez in een recenter verleden. Die laatste zat dit toernooi nog wel bij de selectie, maar hij is bijna 33 jaar en niet meer zo trefzeker als tijdens zijn meest succesvolle jaren.

Na het afscheid van Klose als international in 2014 en het ouder worden van Gomez was de spitspositie de minst bezette plek in het elftal van Löw. Tijdens de Confederations Cup van vorige zomer testte hij Werner in de spits en het talent van RB Leipzig maakte tijdens dat toernooi drie treffers in vier wedstrijden. Daarmee werd hij medetopscorer van het ‘mini-WK’. Maar tijdens het ‘grote’ WK kon Werner amper imponeren. Ook gisteren miste hij weer een aantal grote kansen.

Toch kan de schuld van het falen van Duitsland niet volledig bij Werner neer worden gelegd. Daarvoor geven te veel ervaren spelers van Duitsland niet thuis en speelde het op dit WK te aanvallend, waardoor er in de defensie grote gaten ontstonden.