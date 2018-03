Duitsland loopt digitaal hopeloos achter

Trage internetverbindingen, instanties die het liefst nog alles per brief doen: Duitsland loopt in het digitale tijdperk op tal van gebieden achter bij zijn buurlanden. Daar moet nu verandering in komen: voor het eerst krijgt het land een minister voor 'digitale zaken', zo werd afgelopen week bekend. "Duitsland moet een succesvolle digitale natie worden", stelde de nieuwe bewindvoerder, Dorothee Bär (CSU), in de 'Tagesschau'.

De veranderingen gaan razendsnel. Dat vinden Duitsers moeilijk, gewend als ze zijn om op zeker te spelen. Alexander Raabe

Het woord minister klopt niet helemaal: het gaat om een staatsminister, een soort staatssecretaris onder de paraplu van Merkels Kanzleramt. Bär wordt een minister zonder ministerie. Bij experts en bedrijven die zich met digitalisering bezighouden valt ze goed. Ze heeft veel ervaring met het thema. Aan haar ambities zal het ook niet liggen: Duitsland moet digitaal onder haar coaching de 'Champions League' bereiken, zei ze, ja, 'wereldkampioen' worden.

Maar het land zit nog amper in de voorrondes. Vooral de slome internetverbindingen zorgen voor ergernissen. Het is het meest grijpbare punt waarop Duitsland achterloopt, zegt Marco Junk, directeur van het Bundesverband Digitale Wirtschaft. "Als je kijkt naar beschikbare bandbreedte dan ligt Duitsland vergeleken met andere Europese landen ver in de middenmoot. Slechts 42 procent van de ondernemingen heeft toegang tot internet van minstens 30 megabits per seconde."

Digitale gaten Driekwart van de Duitse huishoudens heeft volgens de meest recente cijfers toegang tot breedbandinternet - wat niet wil zeggen dat ze die allemaal gebruiken, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van verkeer en digitale infrastructuur. Wat verder opvalt is de kloof tussen de stad, waar 90 procent van de huishoudens toegang heeft tot glasvezelkabel, en het platteland, met slechts 36 procent. Bovendien vertoont de digitale kaart van Duitsland overal gaten. Waar in Nederland betalen met pincode zo langzamerhand de norm is, is in Duitsland contant betalen nog overal in zwang. De cashloze samenleving is er nog ver weg. Expert Alexander Raabe maakt zich vooral zorgen om het digitale bewustzijn bij de Duitse middenstand. Hij leidt Eco, een koepel van digitale bedrijven. "Duitsland is groot geworden door de vele 'hidden champions': gespecialiseerde middelgrote en kleine bedrijven, vaak toeleveranciers. Zij zitten vaak op het platteland en lopen op digitaal gebied echt nog achter." Junk vindt dat wel meevallen - bij machinebouw wordt er 'aardig wat met digitalisering gedaan', meent hij. Maar niet door iedereen, erkent hij, en er moet veel meer naar de toekomst worden gekeken. Vooral het onderwijs moet moderner. De technische uitrusting van scholen, de digitale vakkennis bij leraren, de inhoud van de vakopleidingen, het hinkt allemaal vaak ver achter de digitale werkelijkheid aan.