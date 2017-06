Duitsland legaliseert homohuwelijk, al blijft Merkel tegen

Tot deze week was de lijn van Merkel en haar partij, de conservatieve christen-democratische CDU, helder: het huwelijk moet voorbehouden blijven aan man en vrouw. Merkel draaide deze week echter op een bijeenkomst van het vrouwenblad Brigitte. Hoewel ze het voorzichtig verwoordde met ‘ruimte voor gewetensbezwaar’, betekende dit dat Merkel hiermee het Duitse homohuwelijk mogelijk maakte.

De fractieleden van haar CDU en de Beierse zusterpartij CSU mochten vanmorgen naar eigen geweten beslissen. Op zich is slechts een minderheid van de CDU/CSU-parlementariërs voorstander van het homohuwelijk, maar samen met de andere partijen vormden ze in de Bondsdag een ruime meerderheid. Volgens Der Spiegel stemden zeventig partijgenoten van Merkel, bijna een op de vier, voor het homohuwelijk.

Adoptierechten

Het homohuwelijk was al jaren een vurige wens van de progressieve partijen. De sociaal-democratische SPD, de huidige coalitiepartner van Merkel, noemde het homohuwelijk zondag op een partijcongres zelfs een voorwaarde om na de verkiezingen van september nog in een coalitie met de CDU aan te schuiven. De Groenen en de liberale FDP hadden die voorwaarde al eerder uitgesproken. Door deze stellige eis stond Merkel van diverse kanten onder zware druk om toe te geven aan het breed opengestelde huwelijk, iets waar volgens een recente YouGov-enquête twee op de drie Duitsers zich in kunnen vinden.

Toen Merkel de deur van het homohuwelijk open zette, pakte de SPD direct door en dwong dezelfde week nog een stemming in de Bondsdag af. Er lagen maar liefst drie wetsvoorstellen die de afgelopen jaren zijn opgesteld door Die Linke, de Groenen en de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de 16 deelstaten.

Duitse homo’s konden tot dit moment alleen een geregistreerd partnerschap aangaan. Die formule biedt bijna dezelfde rechten en plichten als het huwelijk, bijvoorbeeld op het gebied van erfenissen, inkomstenbelasting en alimentatie. Het voornaamste verschil is adoptie: geregistreerde partners mogen niet samen een kind adopteren. De ene partner mag wel een kind van de andere partner erkennen en adopteren. Het homohuwelijk geeft gelijkslachtige partners dezelfde adoptierechten als hetero’s.