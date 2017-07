Duitsland kondigt stappen aan tegen Turkije

Donderdag werd duidelijk dat Steudtner en drie andere activisten, onder wie de lokale directeur van Amnesty International en een Zweedse trainer, in voorarrest blijven. Zij werden op 5 juli opgepakt en deze week beschuldigd van 'steun aan een terroristische organisatie'.

De Turkse ambassadeur in Berlijn is op het matje geroepen en de Duitse minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel onderbreekt zijn vakantie vanwege de arrestatie van de mensenrechtenactivist. "Beschuldigingen van banden met terreurorganisaties zijn er duidelijk met de haren bij gesleept", zei de woordvoerder van Gabriel. Door de diplomatieke crisis wil SPD-leider Schulz niet verder onderhandelen over uitbreiding van de douane-unie met Turkije. Ook de liberale FDP wil het toenaderingsproces van Turkije tot de EU beëindigen.

Duitsland heeft het reisadvies naar Turkije aangescherpt. Iedereen loopt risico, zegt Gabriel, en Ankara zou arrestanten in enkele gevallen onthouden van consulaire bijstand. Ook wordt bedrijven afgeraden in Turkije te investeren. "We hebben nieuw beleid nodig tegenover Turkije", zei Gabriel in een verklaring. "We kunnen zo niet doorgaan. We moeten duidelijk maken dat we deze acties niet tolereren." Turkije zegt op haar beurt weer dat de eis van Duitsland om Steudtner vrij te laten onacceptabel is, en dat het een poging van Duitsland is om het rechtssysteem van Turkije te beïnvloeden.

De relatie tussen Turkije en Duitsland verloopt al tijden moeizaam. In februari werd de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel gearresteerd vanwege 'het aanzetten tot haat' en 'propaganda voor terreur'. Hij zit nog steeds vast.

