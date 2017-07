Duitsland geeft met winst Confederations Cup visitekaartje af voor WK

Duitsland is klaar voor het wereldkampioenschap van volgend jaar. Dat liet het de afgelopen weken zien op het toernooi om de Confederations Cup. Ook zondagavond tijdens de finale toonde de jeugdige ploeg van bondscoach Joachim Löw aan dat het bijzonder volwassen kan spelen. In Sint-Petersburg won Duitsland van Chili met 1-0.

Lees verder na de advertentie

Voor het toernooi in Rusland, wat het voorafje moest zijn voor het wereldkampioenschap, had Löw ervoor gekozen om het grootste deel van zijn vaste team rust te geven en talentvolle en minder bekende spelers de kans te bieden om zich in de kijker te spelen. Van de ploeg die in 2014 wereldkampioen werd in Brazilië had Löw maar drie spelers geselecteerd. Die drie (Mustafi, Draxler en Ginter) stonden tegen Chili allemaal in de basis.

De Chileense ploeg is al langer bij elkaar en veel van de spelers naderen de dertig of zijn die leeftijd al gepasseerd. Ze wonnen de Copa America in 2016 en het jaar daarvoor en Chili deed dat door de tegenstander direct bij de keel te grijpen en vaak niet meer los te laten.

Druk De Chilenen zetten ook Duitsland direct vol onder druk. De Mannschaft kon de bal af en toe maar met moeite wegwerken en waar Chili-doelman Claudio Bravo – de held van de halve finale door drie strafschoppen te keren – in de openingsfase niets te doen kreeg, moest Ter Stegen, zijn collega aan de overkant, een aantal keer ingrijpen. In de finale scoorde Werner dus niet, maar met een assist had hij toch een belangrijk aandeel in de Duitse zege Toch was het niet Chili, maar Duitsland dat de score opende. Door geblunder in de Chileense defensie kwam Timo Werner in balbezit en hij stelde Lars Stindl in staat om simpel binnen te tikken (0-1). Aangever Werner is een van de spelers die zich tijdens de Confederations Cup nadrukkelijk in de kijker heeft gespeeld bij de Duitse bondscoach. De spitspositie is de plek waar Löw misschien wel de minste keuze heeft en Werner liet de afgelopen weken zien dat hij die plek prima in kan vullen. In zeven interlands heeft hij drie keer gescoord. Twee van die doelpunten maakte hij in de groepsfase van de Confederations Cup tegen Kameroen en in de halve finale tegen Mexico was hij eenmaal trefzeker. In de finale scoorde hij dus niet, maar met een assist had hij toch een belangrijk aandeel in de Duitse zege. Werner is nog maar 21 jaar en liftte afgelopen seizoen mee op het succes van zijn club RB Leipzig. Vorig jaar werd hij door de debutant in de Duitse Bundesliga voor tien miljoen euro weggeplukt bij VfB Stuttgart en met 21 treffers had hij een belangrijk aandeel in de tweede plek van de club uit het voormalige Oost-Duitsland. Volgend jaar kan Werner bij Leipzig in de Champions League nog meer ervaring op het allerhoogste niveau opdoen. Werner zal niet de enige zijn die volgend seizoen zijn definitieve Europese doorbraak zal beleven, want naast het jonge elftal dat zich op de Confederations Cup liet gelden, won Duitsland vrijdag ook het EK voor spelers onder 21 jaar. Joachim Löw kan uit een enorme vijver van Duits talent vissen en met de Confedera­tions Cup op zak zal Duitsland ook volgend jaar tot een van de titelfavorieten behoren op het WK.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.