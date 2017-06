Duitsland: Erdogan mag hier geen publieke toespraak houden

Eerder deze week liet de minister al weten dat Erdogans bewakers, die zich in Washington misdragen hebben, niet welkom zijn in Duitsland. Gabriel probeerde het ‘speechverbod’ nog netjes in te kleden door te benadrukken dat Erdogan ‘een belangrijke gast is en met alle egards behandeld zal worden’. De politie kan de veiligheid van een evenement niet garanderen aangezien ze haar handen vol zal hebben aan de G20, zei Gabriel. Maar een dergelijk openbaar optreden van Erdogan is volgens de minister vooral ‘niet passend, gezien de gespannen situatie met Turkije’.

Want de relatie tussen Duitsland en Turkije kan gerust een open zenuw genoemd worden, waarbij de relletjes elkaar steeds sneller lijken op te volgen. Die kettingreactie begon ongeveer een jaar geleden na de mislukte staatsgreep in Turkije. Berlijn liep voorop in de kritiek op Ankara’s optreden na de couppoging. Vooral toenmalig minister van buitenlandse zaken Steinmeier liet van zich horen als er weer grote aantallen mensen werden opgepakt of ontslagen.

Andersom verweet Erdogan de Duitse regering asiel te bieden aan militairen en diplomaten die volgens hem verantwoordelijk waren voor de mislukte staatsgreep. Bovendien leverde hij in Berlijn verschillende lijsten met namen af van honderden Turken in Duitsland die gelieerd zouden zijn aan de Gülenbeweging, in zijn ogen het brein achter de mislukte staatsgreep, met het verzoek ze in de gaten te houden.

Patroon van conflicten De ruzies bereikten dit voorjaar opnieuw een dieptepunt toen Turkse ministers geen campagne in Duitsland mochten voeren voorafgaand aan een Turks referendum over het invoeren van een presidentieel systeem. ‘Nazipraktijken’ noemde Erdogan die beslissing. Als reactie ontzegde hij op zijn beurt Duitse parlementariërs de toegang tot Duitse militairen, werkzaam op de luchtmachtbasis Incirlik. En dan waren er tussendoor nog allerlei andere incidenten, zoals de Turkse arrestatie van twee Duitse journalisten. Maar hoe gespannen de relatie ook is, de twee realiseren zich tegelijkertijd dat ze elkaar nodig hebben Maar hoe gespannen de relatie tussen Turkije en Duitsland ook is, de twee realiseren zich tegelijkertijd dat ze elkaar nodig hebben. Alleen al vanwege de drie miljoen Turken die in Duitsland wonen, kunnen ze niet om elkaar heen. Berlijn is verder een belangrijke handelspartner voor Ankara. En omgekeerd heeft bondskanselier Merkel president Erdogan hard nodig voor de opvang van vluchtelingen, die anders grotendeels naar Duitsland doorreizen. Ook hebben de twee – allebei lid van de Navo – op het gebied van defensie voortdurend met elkaar te maken. Dus wordt het patroon van conflicten regelmatig onderbroken door periodes van toenadering. Zover is het nu nog niet. Zo zei Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin gisteren nog te hopen dat Duitsland niet ‘dezelfde ernstige vergissing’ zal maken als tijdens het proces rondom het referendum. “We herinneren Berlijn eraan dat de Turks-Duitse relatie die al eeuwen teruggaat niet kan worden opgeofferd aan belangen op de korte termijn.”

