Duitsland en VS ruziën verder over defensie-uitgaven

De Duitse minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel noemde het ‘onhaalbaar en onwenselijk’ dat zijn land gaat voldoen aan de bondgenootschappelijke richtlijn om twee procent van de economie aan defensie te besteden.

Die twee procent is volgens hem ook geen redelijke eis, want Duitsland geeft relatief veel geld uit aan ontwikkelingssamenwerking.

De VS vinden al langer dat de Europeanen te weinig aan hun strijdkrachten uitgeven. In 2014 beloofden Europese landen aan Barack Obama hun best te doen om de richtlijn van twee procent te halen. President Donald Trump drijft de zaak op de spits.

Plannen in mei Trumps minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson eiste vandaag bij de Navo-vergadering in Brussel dat andere landen in mei plannen presenteren over hoe ze de twee procent denken te halen. Die maand komt Trump naar het Navo-hoofdkwartier voor een topontmoeting van regeringsleiders. In februari zei defensieminister James Mattis al dat Washington ‘zijn betrokkenheid matigt’ als de rest van het bondgenootschap niet méér doet. Trump liet na afloop via Twitter weten dat Duitsland ‘grote bedragen’ verschuldigd is Een bezoek van de Duitse kanselier Angela Merkel aan Washington verliep enkele weken geleden ook moeizaam. Trump liet na afloop via Twitter weten dat Duitsland ‘grote bedragen’ verschuldigd is. Tekst loopt door onder foto Trump en Merkel op de persconferentie na hun eerste ontmoeten op 17 maart © REUTERS Volgens cijfers van de Navo haalden vorig jaar vier Europese bondgenoten – Estland, Griekenland, Polen ken het Verenigd Koninkrijk – de norm van twee procent. Letland, Litouwen en Roemenië hebben concrete plannen om hun uitgaven binnen twee jaar tot dit niveau te verhogen. Ter vergelijking, de Verenigde Staten gaven vorig jaar 3,6 procent uit, Nederland 1,16 en het gemiddelde van Europese Navo-landen ligt op ongeveer 1,45 procent.

Duitse uitgaven gestegen De Duitse defensie-uitgaven zijn dit jaar ligt gestegen naar 37 miljard euro, ofwel 1,2 procent van de economie. Voor de norm van twee procent zou Duitsland het komende decennium tientallen miljarden extra moeten uitgeven. In Nederland zal een nieuw kabinet ook moeten besluiten of het richting de Navo-norm wil bewegen. Een tussenstap naar het Europese gemiddelde binnen één kabinetsperiode zou een structurele verhoging van het defensiebudget met ruim twee miljard euro vereisen.

