Duitsland en Nederland schuiven luchtverdediging ineen

Nee, het is geen nieuwe stap in de richting van een Europees leger, wel een nieuwe bijdrage aan de omvangrijke samenwerking met Duitsland. Morgen tekenen de commandant der Nederlandse strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, en zijn Duitse evenknie Volker Wieker een overeenkomst waarbij beide landen een belangrijk deel van hun luchtverdediging in elkaar schuiven.

Concreet betekent dit akkoord dat een Duitse eenheid onder bevel komt van het Nederlandse luchtverdedigingscommando DGLC. Dat is een stap verder dan vorig jaar. Toen oefenden Nederland en Duitsland al in luchtverdediging door samen op het Griekse Kreta zestien Patriot-raketten te lanceren. Beide landen noemden toen de toegenomen dreiging van Rusland als belangrijkste reden voor de samenwerking.

Elke stap die wordt gezet, betekent het opgegeven van een deel van de eigen autonomie

Bij deze nieuwe stap wordt vooral ook een relatie gelegd met het internationaal opererende terrorisme. Volgens generaal Middendorp "zien we nu dat niet alleen landen, maar ook terroristische organisaties en lokale machthebbers in onstabiele regio's makkelijker toegang krijgen tot allerlei raketsystemen. Raketten die ook een dreiging vormen voor ons. Daar moeten we tegen opgewassen zijn", zo vindt Middendorp.

De nieuwe samenwerking hoeft niet beperkt te blijven tot beide landen. Middendorp houdt nadrukkelijk open dat later andere Europese partners zich voegen. Dat is nodig want de luchtverdediging is een kostbare aangelegenheid. Nederland en Duitsland kunnen zich Patriot-systemen permitteren maar lang niet elke Navo-lidstaat beschikt daarover.

Middendorp: "De luchtverdediging is een dure en technologisch hoogwaardige capaciteit die lang niet ieder land zich kan veroorloven. Samenwerking is noodzakelijk om ons te kunnen blijven verdedigen en de slagkracht in Europa te verhogen." Voor de Patriots is er sinds eind 2016 al een gezamenlijke eenheid.

Slagkracht De Duitse eenheid van ongeveer 300 militairen die nu onder Nederlands bevel komt, blijft gehuisvest in het Duitse Todendorf. Volgens een woordvoerder van Defensie wordt op het hoogste niveau, zeker als het gaat om luchtverdediging Engels gesproken. Op de werkvloer is waarschijnlijk Duits de voertaal. De Nederlands-Duitse samenwerking gaat ver. Zo trainen Nederlandse militairen met de Duitse collega's mee op de Leopard-tanks. Nederland heeft zelf geen Leopards meer, behalve een paar tanks voor opleidingsdoeleinden. Een paar jaar geleden werd de Nederlandse Luchtmobiele Brigade al onder bevel gesteld bij de Duitse Division Schnelle Kräfte. De samenwerking met de oosterburen dateert al van 1995. Elke stap die wordt gezet, betekent het opgegeven van een deel van de eigen autonomie. Daartegen bestaat bij de krijgsmacht niet al te veel weerstand. Zelfstandigheid wordt prijsgegeven ten bate van slagkracht, is de redenering.

