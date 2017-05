Duitsland en Frankrijk zetten in op een hervorming van de eurozone

Na jaren van getalm willen Duitsland en Frankrijk samen de schouders zetten onder een ingrijpende verbouwing van de eurozone. Niet alleen zijn de twee grootste EU-landen van plan economisch inniger samen te werken, ze streven ook naar een diepere integratie binnen de eurozone. "We zijn vastbesloten de zaken sneller en verder vooruit te brengen, op een concrete manier", zei de nieuwe Franse minister Bruno Le Maire in Berlijn na de kennismaking met zijn Duitse evenknie Wolfgang Schäuble.

Een slagvaardiger eurozone is volgens het Duits-Franse koppel het enige medicijn tegen extremistische en populistische krachten. "Als wij niet slagen, zullen de extremen ons opvolgen", aldus Le Maire. Hij en Schäuble leken het meteen uitstekend met elkaar te kunnen vinden. In een daad van symboliek vlogen ze vanuit Berlijn gezamenlijk naar Brussel, voor de eurogroep-vergadering waar de 48-jarige Le Maire zijn debuut maakte.

De twee ministers hebben een Duits-Franse werkgroep opgericht die in juli concrete voorstellen voor de verbetering van de eurozone moet presenteren aan een ministersbijeenkomst van beide landen. Die voorstellen gaan onder meer over 'fiscale convergentie', bijvoorbeeld het harmoniseren van de vennootschapsbelasting. Dat is al een paar jaar een vurige wens van de Europese Commissie. Verder buigt de Duits-Franse werkgroep zich over betere afstemming van elkaars economische beleid en mogelijke gezamenlijke investeringen.

Verschillende ideeën Ook het bestuur van de eurozone komt aan de orde. Berlijn en Parijs hebben daar verschillende ideeën over. Frankrijk pleit al een tijdje voor één minister van financiën voor de hele eurozone. Duitsland zet zich meer in voor de oprichting van een Europees Monetair Fonds, naar model van het IMF. We doen dat niet om de Europese Commissie een plezier te doen. We doen het omdat het goed is voor Frankrijk Bruno Le Maire Om de Frans-Duitse as te versterken, moet Frankrijk eerst het Duitse wantrouwen over de Franse begrotingsdiscipline zien weg te nemen. De nieuwe president Macron heeft al toegezegd de EU-normen daarover strakker te willen naleven dan zijn voorgangers. Le Maire herhaalde dat in Berlijn. "We doen dat niet om de Europese Commissie een plezier te doen. We doen het omdat het goed is voor Frankrijk." Overigens werd in Brussel een gepland overleg tussen tien EU-ministers over invoering van een financiële transactietaks afgeblazen, op verzoek van Le Maire. Hij zei meer tijd nodig te hebben om zich dit ingewikkelde dossier eigen te maken. De discussie tussen de ministers en het IMF over toekomstige schuldverlichting voor Athene eindigde tegen middernacht zonder akkoord. Dat moet er bij de volgende eurogroep-bijeenkomst over drie weken wel liggen, wil Griekenland op tijd een nieuw leningdeel uit het derde steunpakket krijgen.

