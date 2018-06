Duitsers vinden fipronil in Nederlandse eieren

In Duitsland zijn tienduizenden eieren uit supermarktschappen gehaald nadat er bij een pakstation in de deelstaat Nedersaksen fipronil werd vastgesteld in eieren van een Nederlandse biologisch pluimveebedrijf. In totaal zouden 73.000 eieren zijn verkocht aan supermarkten in zes Duitse deelstaten.

Lees verder na de advertentie

Zowel het Duitse ministerie van landbouw als de Nederlandse voedselwaakhond (NVWA) zeggen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het gehalte fipronil in de eieren ligt boven de toegestane grens maar is niet schadelijk voor mensen, aldus de toezichthouders. Op dit moment worden de eieren nader getest in Duitsland, de NVWA zegt nog te wachten op de uitslagen van deze metingen.

Nu de crisis voorbij lijkt popt dit op. Dat is nadelig voor de reputatie van het Nederlandse ei Eric Hubers, Landbouworganisatie LTO

Het imago van het Nederlandse ei Duitsland is veruit de belangrijkste bestemming voor Nederlandse eieren. Jaarlijks wordt er voor een kleine 400 miljoen euro aan eieren naar Duitsland geëxporteerd, gelijk aan ongeveer 80 procent van de Nederlandse uitvoer. Die hoeveelheid daalt echter wel. Vorig jaar kreeg het imago van het Nederlandse ei een forse knauw toen bleek dat er bij de bestrijding van bloedluis bij kippen fipronil werd gebruikt. Grote Duitse supermarktketens besloten alle Nederlandse eieren tijdelijk uit te bannen, ongeacht of deze als besmet werden aangemerkt door de NVWA. Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat de fipronilkwestie naar buiten kwam en zijn de meeste pluimveebedrijven weer schoon. Eric Hubers van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) noemt deze fipronilbesmetting in Duitsland daarom erg ongelukkig. "Nu de crisis voorbij lijkt popt dit op. Dat is nadelig voor de reputatie van het Nederlandse ei in Duitsland." Nieuw gebruik van fipronil ligt niet voor de hand NVWA Volgens de NVWA valt nooit helemaal uit te sluiten dat met fipronil besmette eieren in supermarkten terecht komen. "Bij zowel de pluimveehouder, de eierpakker als de supermarkt worden eieren getest. Die bemonstering gebeurt steekproefsgewijs omdat de keten niet alle eieren kunnen controleren. Dat de besmetting in een pakstation naar voren is gekomen bevestigt volgens ons dat de controlemaatregelen werken", aldus een woordvoerder. Onduidelijk is nog van welke Nederlandse pluimveehouder de eieren afkomstig zijn. Ook ontbreekt verder onderzoek toch gaat de NVWA er vanuit dat er in dit geval sprake is van herbesmetting van de kippen in een stal of op het land. "Nieuw gebruik van fipronil ligt niet voor de hand", zegt een woordvoerder. Twee weken geleden werd er in eieren van een boer uit Overijssel nog fipronil gevonden. Die kippen werden waarschijnlijk besmet in een weiland waar resten van het bestrijdingsmiddel in de grond zaten.

Lees ook:

Het fipronil is uit het ei, maar de onzekerheid nog niet uit de boer Zo'n achthonderd Nederlandse pluimveehouders werden in 2017 geraakt doordat hun eieren verontreinigd waren met bestrijdingsmiddel fipronil. De schade bedraagt zo'n 70 miljoen euro. Boer Eelco Jansen en moeder Belina uit het Gelderse Lunteren blikken terug.